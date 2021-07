Laurent Dejean à nouveau déclaré coupable du meurtre de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc

Le procès en appel du meurtrier présumé de la joggeuse de Bouloc à Albi, se termine à Albi après 10 jours d’audience. Les jurés ont condamné à 20 ans de réclusion criminelle Laurent Dejean. Il devrait faire aussi l'objet d'un suivi socio-judiciaire de 20 ans avec injonction de soin.

Au début de cette journée de verdict, le clan Bouchon est arrivé soudé mais tendu au tribunal d’Albi. Avant, le début de l’audience, Christian Bouchon, le mari de Patricia, dit juste "c’est dur" et il se plante une longue minute au milieu de la salle du tribunal albigeois pour prendre la mesure de l’épreuve qu’il l’attend.

L’absence d’ADN ne vous disculpe pas Mr Dejean - L'avocate générale, Mme Firmigier-Michel

Ce jeudi l’avocate générale a demandé 20 ans prison à l’encontre de Laurent Dejean. Et pour lui répondre, la plaidoirie de Maître Karim Chebbani a été très forte. Un homme visiblement convaincu de l’innocence de son client qui finit sa plaidoirie en criant aux jurés : "Acquittez-le !" et se tournant vers l’avocat général : "Vous avez brisé un innocent". Avant ça, pendant 1h45, il a pointé "l’absence quasi-totale de preuves matérielles dans ce dossier. Rien qui ne relie la victime avec Laurent Dejean." Reprenant notamment cette phrase surprenante de l’avocate générale prononcée lors du réquisitoire : "L’absence d’ADN ne vous disculpe pas, Mr Dejean."

Une justice schizophrène, comme Laurent Dejean

L’avocat de la défense qui a également filé une comparaison. "Vous, vous avez un coupable : Laurent Dejean. Moi aussi j’en ai un autre : l’institution judiciaire. Les deux ont des points communs. Laurent Dejean est schizophrène. La justice aussi dans ce dossier. Elle n’a aucun élément matériel. Que des spéculations sur un comportement." Et il rappelle que lors du premier procès à Toulouse l’avocat général avait demandé la relaxe. Et parle de "la peur du vide de la justice quand il n'y a pas de coupable."

La famille a besoin du vrai meurtrier. Je n’y suis pour rien. Et ça me fait peur - Laurent Dejean

Enfin, à toute la fin de l’audience, de manière assez poignante, l’accusé se saisit de l’opportunité que lui donne le président de dire quelques mots. Le plaquiste de Bouloc, qu’on sent fragile, se dit épuisé avec les jambes en coton : "J’ai passé 6 ans et demi en prison. Je me fais beaucoup de soucis pour mon village. La famille a besoin du vrai meurtrier. Je n’y suis pour rien. Et ça me fait peur."