La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse renvoie devant la cour d'assises le seul suspect dans l'affaire du meurtre de Patricia Bouchon, la joggeuse tuée à Bouloc (Haute-Garonne) en février 2011. Le parquet général avait requis un non lieu.

Toulouse, France

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse renvoie Laurent Dejean devant la cour d'assises contre l'avis du parquet général qui avait requis un non lieu pour le seul suspect dans l'affaire du meurtre de Patricia Bouchon, une joggeuse tuée 2011 à Bouloc au nord de la Haute-Garonne.

Un suspect interpellé 4 ans plus tard

Lors de l'audience le 18 janvier, l'avocat général avait estimé qu'il n'existait pas dans le dossier d'instruction de 50 000 pages d'éléments matériels et de témoignages suffisants pour renvoyer devant la cour d'assises le suspect incarcéré depuis février 2015.

Patricia Bouchon avait disparu le 14 février 2011 au petit matin alors qu'elle effectuait son jogging à Bouloc à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse. Son corps avait été retrouvé un mois et demi plus tard dans une commune voisine. Laurent Dejean, un habitant de Bouloc aujourd'hui âgé de 37 ans, avait été interpellé quatre ans plus tard.