Meurtre de Pompignac : le parquet fait appel

Pompignac, France

Lors des deux premiers procès, l'avocat général avait requis, à chaque fois, 15 ans de réclusion criminelle, persuadé qu'Alain Laprie était bien l'auteur du meurtre. Le corps de l'octogénaire avait été retrouvé dans sa maison incendiée de Pompignac.

Il n'y avait certes pas de preuves matérielles dans le dossier, mais l'avocat général avait évoqué, dans sa plaidoirie, des faisceaux d'éléments. La victime ayant notamment des vélléités de déshériter son neveu.

Lors de leur plaidoirie, les trois avocats de la défense avaient condamné une instruction à charge. Selon eux, les juges et les enquêteurs, sont partis du postulat que le suspect était coupable d'avoir frappé sa tante, et d'avoir tenté de bruler sa maison pour effacer les preuves. Pour la défense, ils n'avaient pas douté le moindre instant qu'il pouvait être aussi innocent, d'autant qu'il manquait au dossier des preuves directes et incontestables.

Alain Laprie, avait donc été acquitté au bénéfice du doute au grand dam des parties civiles, marquant la fin d'une procédure longue de 14 ans. Un premier procès d'assises avait été reporté en 2016, la défense ayant demandé un supplément d'information.

Finalement, il y aura un 3ème procès aux assises de la Gironde.