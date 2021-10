Meurtre de Roberto en Ardèche : une information judiciaire ouverte pour homicide volontaire

Après le meurtre de Roberto, un Espagnol de 27 ans tué à Soyons, le parquet pôle criminel d'Avignon a ouvert en début de semaine une information judiciaire pour homicide volontaire.

C'est la suite logique de l'enquête entamée depuis trois semaines. Le 7 octobre, au petit matin, Roberto a été retrouvé agonisant sur un chemin près de Lône de L'Ove à Soyons en Ardèche. Il présentait une trentaine de plaies à la tête, frappé par un objet contondant. Il est mort un peu plus tard à l'hôpital.

La police judiciaire de Valence a retrouvé du sang à deux endroits : dans la tente du jeune Espagnol mais aussi sur le chemin où il a été retrouvé. L'ouverture d'une information judiciaire est la suite logique de la procédure. Elle est d'abord obligatoire en matière de crime et cela signifie que l'enquête sera désormais diligentée par un juge d'instruction d'Avignon.

La procureure de la République de Privas, Cécile Deprade, souligne : "Le professionnalisme et l’investissement des services de police dans cette affaire complexe et plus particulièrement le service de police judiciaire de Valence et l’INPS d’Ecully, très investis et attachés à résoudre cette affaire difficile".