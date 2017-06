Meurtre de Sabrine à Marseille : "ca ne devait pas se passer" témoigne sa tante

Alors que le lycée professionnel où était scolarisée Sabrine, 17 ans, tuée dimanche soir à la Joliette à Marseille par une autre adolescente, doit lui rendre hommage, sa tante raconte sur France Bleu Provence l'immense tristesse de la famille. "Sabrine n'était pas une bagarreuse".

L'émotion restait grande, jeudi, à Marseille (Bouches-du-Rhône) après le meurtre, dimanche, de Sabrine 17 ans, poignardée au coeur et au poumon, dans une altercation avec une autre adolescente rue Gourjon, dans le quartier de la Joliette.

"Sabrine était chez moi deux heures avant" (Soumia, sa tante)

"On se sent tous malheureux. On n'arrive pas à y croire" raconte sa tante, Soumia qui s'est confiée à France Bleu Provence. "Sabrine était une fille très calme. C'était pas une bagarreuse. Elle était serviable. Elle voulait avoir le permis de conduire et deux heures avant (le drame), elle était chez moi, dans mon restaurant. Elle racontait toute sa vie, toutes les choses qu'elle ne racontait pas d'habitude", témoigne Soumia.

Le témoignage de Soumia, la tante de Sabrine Copier

Un hommage vendredi dans le lycée professionnel où elle était scolarisée

Les élèves et l'équipe éducative du lycée professionnel où elle était scolarisée dans le 10e arrondissement de Marseille rendent hommage ce vendredi à Sabrine.