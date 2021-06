Meurtre de Saint-Michel : vers une mise en examen du tireur présumé

Mardi 1er juin, un homme de 42 ans a été abattu en pleine rue à Saint-Michel, petit village au sud de Cazères (Haute-Garonne). Le tireur présumé avait rapidement été interpellé par le GIGN, puis placé en garde à vue pour assassinat. Il a été déféré et pourrait être bientôt mis en examen.

L'enquête avance deux jours après l'homicide de Saint-Michel, au sud de Toulouse. Mardi 1er juin, un homme de 42 ans a été abattu en pleine rue. Le tireur présumé, un homme de 26 ans, a été placé en garde à vue pour assassinat. Il a été déféré ce jeudi 3 juin à 14h. Le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire et demandé son placement en détention.

La victime et le tireur présumé se connaissaient et avaient déjà eu un différend en 2020 porté devant la justice. On ne connait toujours pas les raisons de leur désaccord. Le suspect du meurtre de Saint-Michel était déjà connu de la justice pour des faits de droit commun.

Le jour du meurtre, un important dispositif de gendarmerie avait été déployé avec des militaires de la brigade de recherches de Muret, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et des membres de l'antenne du GIGN de Toulouse. L'opération avait été très tendue, un des gendarmes avait été touché par une balle au niveau du bras.