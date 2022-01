Meurtre de Saint-Nazaire : les deux suspects doivent être présentés à un juge d'instruction ce lundi soir

Les deux hommes de 25 et 44 ans, arrêtés samedi pour le meurtre d'un quinquagénaire à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), doivent être présentés à un juge d'instruction nantais ce lundi en fin de journée en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Le parquet va demander leur placement en détention provisoire.

Pas plus de détails pour l'instant sur le lien entre ces deux suspects et la victime ou encore le mobile. Les deux suspects sont connus pour des faits de violences et des affaires de stupéfiants. La victime a été découverte morte samedi dans son appartement de la rue Victor-Hugo. L'homme est décédé suite à des violences, des coups.