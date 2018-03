Saint-Victurnien, France

On en sait un peu plus sur le meurtre commis la semaine dernière dans un appartement HLM de Saint Victurnien, en Haute-Vienne. La locataire du logement a été mise en examen et placée en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Lors de ses auditions, cette femme de 50 ans a reconnu avoir porté un coup de couteau mortel à son compagnon.

Un drame sur fond d'alcool

Ce couple, arrivé il y a quelques mois à Saint Victurnien vivait en concubinage, soudé par une relation "pathologique". C'est le mot utilisé par cette femme qui explique que tous les deux buvaient très régulièrement et passaient leur vie à s'agresser. Des reproches et des violences verbales surtout et, parfois, des coups échangés de part et d'autre. Elle a même déjà été condamnée pour des violences, mais on n'en sait pas plus sur la victime et le contexte de l'époque.

Cette fois-ci, le ton serait une nouvelle fois monté. La femme se serait sentie menacée, sans pour autant aller jusqu'à parler de légitime défense. D'ailleurs elle ne porte pas de traces de coup et selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y aurait pas vraiment eu de bagarre entre les deux protagonistes, juste cet unique coup de couteau fatal pour l'homme qui a été retrouvé sur le canapé.

D'après ses aveux, la femme n'aurait donné l'alerte que le lendemain des faits, c'est-à-dire le vendredi. Elle avait appelé l'ancienne intervenante sociale du CCAS de Niort, qui la suivait lorsqu'elle vivait dans les Deux-Sèvres, avant de déménager en Haute Vienne.