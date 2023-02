Meurtre de Sainte-Lizaigne : 18 ans de prison pour le septuagénaire qui a tué son jeune voisin

Il était jugé pour avoir tiré deux fois au fusil de chasse et tué son voisin de 31 ans, en janvier 2021, à Sainte-Lizaigne. Un homme de 71 ans vient d'être condamné à 18 ans de prison, selon les avocats de la défense et des parties civiles. L'accusé a de plus l'interdiction de porter une arme pendant 15 ans, il est également interdit de permis de chasse pendant la même période de temps, et n'est plus éligible pendant 10 ans. Le meurtre s'est produit au cours d'un repas qui a dégénéré en dispute.

ⓘ Publicité

Le caractère raciste pas retenu

Pendant deux jours, la Cour d'Assises de l'Indre a examiné ce dossier, entendu l'accusé, mais aussi les proches de la victimes. Ces derniers à la barre sont venus partager leur conviction : celle d'un acte raciste à l'encontre de leur fils, de leur frère, aux origines libyennes. Cet aspect n'a finalement pas été retenu par le jury; de même, la préméditation potentielle de l'acte a été écartée.