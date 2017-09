Meurtre de Sarah Halimi : le parquet demande que le caractère antisémite soit retenu

Mercredi, le parquet a demandé que le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi en avril 2017, soit retenu. Un soulagement pour la communauté juive.

La fin d’un combat sans relâche pour la communauté juive. Le parquet a demandé mercredi que le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi, femme juive défenestrée en avril 2017 par son voisin musulman, soit retenu. «C'est une satisfaction pour la communauté juive et pour la famille de Sarah Halimi, qui va pouvoir commencer à faire son deuil parce qu'elle est reconnue dans ce drame», a commenté Francis Kalifat, président du CRIF, avant d’ajouter qu’il y voyait «un symbole» en cette veille du Nouvel an juif qui commence mercredi soir.

Une expertise psychologique quelque peu étonnante

En septembre 2017, les responsables juifs avaient été outrés de l’expertise psychologique du suspect, Kobili Traoré. Le compte-rendu stipulé que le jeune homme aurait été pris d’une «bouffée délirante aiguë» après une forte consommation de cannabis. Interné depuis le drame, il a été mis en examen en juillet 2017 pour le meurtre de Sarah Halimi, sans que la circonstance aggravante de l’antisémitisme soit retenue.

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Kobili Traoré s’était introduit dans l’appartement de sa voisine, dans un immeuble du quartier populaire de Belleville. Entremêlé d’insultes et de versets du Coran, ce jeune musulman l’avait roué de coups sur son balcon avant de la défénestrer.

Des actes de plus en plus fréquents

Le meurtre de cette femme de 65 ans rappelle tristement celui d’Ilan Halimi, assassiné par le «gang des barbares» en 2006 parce qu’il était juif. Le CRIF a d'ailleurs appelé les autorités «à une vigilance renforcée et à des sanctions exemplaires et dissuasives» après qu'une famille juive ait été séquestrée, violentée et détroussée dans la nuit du 7 au 8 septembre à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis.