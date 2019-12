Meurtre de Sarah Halimi : pas de procès, le suspect jugé pénalement irresponsable

Paris, France

"C’est pour la famille un sentiment de colère et de dégoût !" : ce sont les mots de l'avocat des enfants de Sarah Halimi, Francis Spziner. Ce jeudi, la cour d'appel de Paris a en effet déclaré le suspect du meurtre de la retraitée juive, défenestrée en avril 2017, "pénalement irresponsable". Kobili Traoré, voisin de la victime, ne sera donc pas jugé aux assises.

à lire aussi Paris : le parquet retient le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll, 85 ans

Au moment des faits, l'homme était en proie à une "bouffée délirante". Il a roué de coups la sexagénaire avant de la pousser par la fenêtre. La cour a ainsi reconnu "l'abolition du discernement" du suspect. Une décision très attendue : à l'époque, la justice avait qualifié ce meurtre d'antisémite, ce qui avait relancé le débat sur cette question.

La cour d'appel a également ordonné l'hospitalisation complète du suspect, et des mesures de sûreté pour 20 ans, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec les proches de la victime.

Pourvoi en cassation

Selon l'AFP, la cour a estimé qu'il existait "des charges suffisantes contre Kobili Traoré d'avoir (...) volontairement donné la mort" à Sarah Halimi, avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme, tout en le déclarant "irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement".

Francis Szpiner a vivement réagi à cette décision. L'avocat des enfants de la victime a annoncé dans la foulée un pourvoi en cassation.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a réagi via un communiqué. Le Crif exprime "sa consternation et son indignation". A l'inverse, l'avocat de la défense joint par l'AFP, Thomas Bidnic, parle de "satisfaction" et de "soulagement".