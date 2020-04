Meurtre de Sète : l'un des tireurs interpellé

Il s'est rendu de lui-même. Un jeune homme est actuellement en garde à vue pour son implication dans le meurtre d'un homme de 25 ans vendredi, tué de plusieurs coups de feu quartier de l'Ile de Thau à Sète. Dimanche matin, il a contacté de lui-même la police pour indiquer où il se trouvait afin d'être interpellé. La police le recherchait depuis vendredi soir après le meurtre d'un habitant du quartier, tué par deux tireurs alors qu'il était au volant de sa voiture. Ce jeune homme serait l'un des deux tireurs.

Guerre de bandes rivales

Un peu plus tôt, l'audition du passager du véhicule -le beau-frère de la victime-, a permis aux enquêteurs de mieux comprendre le motif de ce meurtre. Quelques heures plus tôt, une altercation aurait opposé deux bandes rivales de Sète et Frontignan à proximité du stade. L'un des hommes aurait sorti un couteau et menacé un autre, qui l'aurait en réponse menacé à son tour verbalement. Quelques heures plus tard, le premier était abattu froidement par le second. Ces deux bandes s'étaient déjà affrontées par le passé, des rivalités sur fond de trafic de stupéfiants.

La scène avait été filmée par des habitants du quartier et mise en ligne sur les réseaux sociaux. On y voit deux hommes, l'un avec une capuche, l'autre avec une casquette, s'approcher d'un véhicule arrêté au milieu de la route. Le passager avait réussi à prendre la fuite, le conducteur avait lui été tué par des tirs à bout portant par ces deux tireurs.