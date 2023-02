Meurtre de Stéphane Kameugne : la famille demande le transfert du dossier au pôle des crimes non élucidés

Plus de 14 ans après la mort de Stéphane Kameugne à Châlons-en-Champagne, sa famille demande le transfert du dossier au pôle des crimes non élucidées au tribunal judiciaire de Nanterre. Cet étudiant de l'Ecole des Arts et Métiers avait disparu le 6 décembre 2008 à la suite d'une fête organisée par son école et avait ensuite été retrouvé mort dans un canal à proximité de l'établissement, le 24 décembre.

ⓘ Publicité

Une information judiciaire avait été ouverte pour meurtre.

"Faible mobilisation des services d'enquête"

D'après l'avocat de la famille, les "changements successifs de juge d'instruction" et "la faible mobilisation des services d'enquête" ont fait "patiner" les investigations. La famille de la victime se "désole" également du fait que le parquet de Reims "qui n'a jamais joué de rôle actif dans l'enquête" ait refusé "le transfert de ce dossier au pôle des crimes non élucidés."

Appel à la manifestation

Les proches de Stéphane Kameugne appellent donc à une manifestation ce vendredi 10 février à 14h au départ de la place du Forum à Reims. Ils demandent que "des moyens soient enfin mis en œuvre pour trouver le ou les auteurs de ce meurtre."

Le cortège se rendra jusqu’à l’Esplanade du Palais de Justice, lieu de dispersion de la manifestation.