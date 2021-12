Meurtre de Théo Decouchant : la jeune femme qui a avoué incarcérée et mise en examen pour homicide volontaire

La triste affaire de disparition de Théo Decouchant est finalement bien un meurtre. La jeune femme de 18 ans, interpellée ce lundi dans un appartement qu'elle loue à Oiselay-et-Grachaux depuis quelques mois, reconnait à l'issue de sa garde à vue avoir tué le jeune homme, dont le corps a été découvert dans le logement.

Un scénario encore un peu flou

La jeune femme, qui expliquait au début ne pas savoir ce qu'était devenu Théo après la soirée passée à son domicile à Oiselay-et-Grachaux, est finalement revenue sur ses déclarations. Pour un motif qui reste encore à déterminer, la jeune femme explique avoir porté un coup de couteau à Théo, mais cette blessure n'a pas été mortelle. Elle explique avoir ensuite étranglé le jeune homme. L'autopsie pratiquée ce mardi confirme la mort par strangulation. Impossible à ce stade de comprendre le motif de cette violence.

Plusieurs jours dans l'appartement avec le corps de Théo dans un placard

Après avoir étranglé le jeune homme, la jeune femme a placé le corps de Théo dans un placard. Alors qu'un avis de recherche était lancé, avis qu'elle avait elle-même partagé sur sa page Facebook, elle a continué à mener une vie presque normale. Durant la semaine, la jeune femme s'est absentée en utilisant la voiture de Théo, et revient puis repart mais une source proche de l'enquête explique qu'"elle a continué à vivre quelques temps à côté du cadavre dans l'appartement".

C'est au premier étage que le corps de Théo Decouchant a été retrouvé, dissimulé dans un placard. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le décès remonte à fin novembre

Dans ses explications, la jeune femme explique avoir tué Théo à l'issue de la soirée du lundi 29 au mardi 30 novembre, probablement le mardi matin. L'autopsie confirme un décès remontant à plusieurs jours. Des examens complémentaires doivent permettre de dater avec plus de précision le décès de Théo.

Le parquet de Besançon doit donner plus de précisions lors d'un point presse ce jeudi matin à 8h30. Plutôt froide et détachée au début de sa garde à vue, d'une source proche du dossier, on apprend qu'à plusieurs reprises la jeune femme s'est mise à pleurer, notamment lors de sa présentation à la juge d'instruction à Besançon. Mise en examen pour homicide volontaire, la jeune femme de 18 ans a été incarcérée en fin d'après-midi ce mercredi.