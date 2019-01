Meurtre de Théo : Jean Bera maintient que le tir était involontaire

Creuse, France

L'audience de mercredi dans le procès de Jean Bera a été consacré à l'interrogatoire de l'accusé le matin, à l'audition d'un deuxième expert psychiatre et à la plaidoirie des deux avocats de la famille de Théo.

Jean Bera est resté sur sa position : le tir est parti involontairement. Son interrogatoire a été réalisé dans des conditions difficiles puisqu'il est partiellement sourd et qu'il comprends mal - ou prétend mal comprendre - les questions qui lui sont posés. Ces questions lui ont donc été présentées par écrit, ce qui a mis à mal la fluidité de l'audience.

Pour avoir chargé l'arme si l'intention était de faire peur à Théo ?

Pendant cet interrogatoire, Jean Bera s'est enfoncé dans ces contradictions :

Pourquoi être aller chercher le fusil pendant l'altercation ? "Pour faire peur".

Pourquoi se saisir de son fusil de chasse et non de sa carabine à plomb, beaucoup moins puissante et rangée à côté ? "La carabine ça fait mal, mais je ne pense pas que ça tuerai quelqu'un" répond-il

Pourquoi avoir chargé l'arme si c'était juste pour faire peur ? "Ça fait partie de la dissuasion"

Pourquoi avoir pointé l'arme vers le ventre de Théo ? "Je n'allais pas la mettre sur l'épaule"

Pourquoi avoir changé trois fois de version sur les circonstances précises du tir? "Ce ne sont que des hypothèses [...] J'ai dis ça j'aurai pu dire autre chose"

L'accusé ne reconnait pas non plus être agressif dans sa vie de tous les jours alors qu'il est décrit comme tel par tous ceux qui l'ont côtoyé. Jean Bera n'a pas changé de position pendant ces trois premiers jours de procès, le tir est parti involontairement, il ne se sent pas responsable de la mort de Théo.

"Perdre un enfant comme ça ? Pour ça ? C'est un abîme"

Les deux avocats de la famille se sont eux efforcés de faire prendre conscience aux jurés l'effroyable perte ressenti par la mère, le père, la sœur et le frère de Théo. "Perdre un enfant comme ça, pour ça, ce n'est plus un trou béant, c'est un abîme" a lancé Maître Richard Laurent, "rien n'arrive à calmer les fractures" provoquées par ce drame. Pour Maître Virginie Turpin, le cours normal de la vie de la famille s'est arrêté il y a deux ans et demi.

Les avocats se sont aussi attachés à démontrer que la thèse du tir involontaire invoqué par Jean Bera ne tient pas debout : Il a annoncé qu'il voulait envoyer Théo au cimetière, il était fou de rage, il est monté chercher son fusil, il l'a chargé, il est redescendu, il a pointé son arme vers le jeune homme, la bouche du canon était à moins de 80 cm du ventre de Théo avec deux cartouches de calibre 12, à ce moment là il sait que le tir est mortel pour Virginie Turpin qui conclut : "Objectif atteint : il voulait le tuer, il l'a tué, point. Tout le reste c'est de la construction".