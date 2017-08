Meurtre de Valentin Amrouche à Montceau-les-Mines : un homme mis en examen

L'enquête avance rapidement à Montceau-les-Mines après la découverte du corps sans vie de Valentin Amrouche dans un appartement. Ce samedi, un homme s'est rendu de lui-même aux enquêteurs.

L'individu en question n'est autre que le fils du couple de personnes âgées qui occupaient l'appartement dans lequel Valentin Amrouche a été retrouvé le jeudi 3 août, le corps lardé d'au moins quatre coups de couteau. L'homme est Français, né en 1976, et il se trouvait au Maroc ce samedi matin lorsqu'il "s'est signalé de lui-même aux enquêteurs", précise le procureur de la République de Chalon-sur-Saône Damien Savarzeix.

Interpellé à Lyon, mis en examen à Chalon-sur-Saône

De retour en France via le premier avion, il a été interpellé samedi soir à l'aéroport de Lyon Saint-Saint-Exupéry. Placé en garde vue dans la foulée, il a été interrogé sur les faits, mais l'homme n'a répondu à aucune question, préférant se murer dans le silence.

Ce lundi après-midi à 15h, il a été présenté à un juge du parquet de Chalon-sur-Saône et mis en examen. Par ailleurs une information judiciaire est ouverte "pour le chef de meurtre", précise le Procureur Savarzeix. Son placement immédiat en détention provisoire a également été demandé.

Nombreux points d'interrogation

Pour l'heure, le mystère reste donc entier sur l'enchaînement des événements et les raison du meurtre. Côté faits, on sait seulement que Valentin Amrouche, 26 ans, vivait avec ses grands-parents à Thil-sur-Arroux, un peu au nord de Montceau. Sa famille et ses proches avaient signalé sa disparition depuis le 18 juillet dernier. Mais comment s'est-il retrouvé dans cet appartement du boulevard Salengro à Montceau-les-Mines ? Les deux hommes se connaissaient-ils et si oui, quels liens entretenaient-ils ?

Même l'autopsie du corps de Valentin Amrouche n'aide pas forcément, puisqu'elle révèle que le meurtre a eu lieu "depuis plus d'une semaine, et moins d'un mois", selon Damien Savarzeix. Au moins quatre coups de couteau ont été portés, l'état du corps en décomposition ne permettant pas de confirmer la présence d'autres blessures.