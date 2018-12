Meurtre des Valendons: trois hommes ont été présentés au parquet de Dijon

Dans l'enquête sur le meurtre d'un dijonnais de 30 ans abattu jeudi dernier boulevard des Valendons à Dijon, l'enquête avance très vite. Trois hommes âgés entre 19 et 30 ans sont présentés ce mardi au parquet. Ils devraient être mis en examen dans la soirée pour meurtre en bande organisée.

De gauche à droite, Eric Mathais procureur de la République de Dijon et Paul Montmartin, le directeur interrégional de la police judiciaire

Dijon, France

Conférence de presse au palais de justice de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Le rappel des faits : le jeudi 13 décembre vers 18 heures 15, une fusillade éclate boulevard des Valendons à Dijon. A bord de sa voiture, un homme est atteint de deux balles, l'une sous l'aisselle, l'autre dans le dos. Les auteurs des coups de feux s'enfuient à bord d'une Clio Renault avec des plaques d'immatriculation maquillées. Quelques heures plus tard, le véhicule est retrouvé près de Velars-sur-Ouche. Les occupants ont tenté de l'incendier.

Une vingtaine d'enquêteurs de la police judiciaire sur le terrain

Paul Montmartin, le directeur interrégional de la police judiciaire de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

C'est le point de départ de l'enquête criminelle. Elle est confiée à la police judiciaire de Dijon. Très vite, une vingtaine d'enquêteurs sont sur le terrain. Ils recueillent de nombreux témoignages et indices sur la scène de crime. Les policiers apprennent qu'avant la fusillade, la voiture de la victime, une Citroen C3 a été percutée par l'avant. Le conducteur est alors descendu de son véhicule et muni d'une batte de base-ball, est allé frapper le pare-brise de la Clio. Le conducteur a alors fait demi-tour et arrivé à hauteur de la C3 a tiré deux coups de feu en direction de la victime.

Les trois suspects se présentent au commissariat

Après tout va très vite. Un a un, trois hommes se livrent aux policiers. Le passager tout d'abord, âgé de 19 ans, se présente samedi au commissariat de Metz. Placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de trafic de drogue, il est déjà connu de la justice. Puis c'est un "troisième homme", âgé de 30 ans, celui qui a essayé d'incendier la Clio qui se présente au commissariat de Dijon. Enfin, ce lundi vers 23 heures, le conducteur et tireur présumé âgé de 20 ans se livre à son tour aux policiers de Beaune.

Placé en garde à vue, les trois hommes sont présentés ce mardi au parquet de Dijon. Le parquet demande une mise en examen pour meurtre en bande organisée (20 ans d'emprisonnement) pour le tireur et le passager. Pour le troisième homme, le parquet réclame une mise en examen pour soustraction criminelle (3 ans d'emprisonnement). L'enquête se poursuit. Les policiers cherchent à déterminer les responsabilités des trois suspects. Enfin les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé l'arme du crime.

