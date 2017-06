Meurtre devant "Le Chat Noir" à Dijon en 2014 : le tribunal dresse le profil de l'accusé

Le procès du meurtrier présumé d'Alexis, tué devant la boite de nuit "Le Chat Noir à Dijon" a commencé ce vendredi 30 juin. Le tribunal s'est concentré sur le profil de l'accusé, un dijonnais de 23 ans.

Le procès du meurtrier présumé d'Alexis s'est ouvert ce matin aux Assises de la Côte-d'Or. Alexis est mort dans une bagarre en janvier 2014 devant une boite de nuit dijonnaise, "Le Chat Noir". L'accusé Alexandre, 23 ans, est jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le jeune homme, originaire de Plombière-lès-Dijon n'avait que 19 ans au moment des faits. Le tribunal s'est concentré sur le profil et la vie de l'accusé.

"Je me suis défendu"

Son enfance il a décrit comme classique, mais c'est à l'adolescence que les choses se gâtent. Lorsqu'il est est en fin de collège, il commence à avoir "de mauvaises fréquentations". Elles laisseront des traces dans son casier judiciaire. Trois mois de prison avec sursis en 2012 pour vol et violence. Il n'a que 17 ans. En 2014 après la rixe devant le "Chat Noir", il est placé un an en maison d'arrêt et ça ne passe pas bien. Les bagarres avec les autres détenus se multiplient.

Un psychiatre l'a vu en prison. Il est à la barre pour témoigner. Il parle d'un homme "impulsif, agressif". Alexandre lui préfère parler de sa nouvelle vie... de sa copine, de leur chat, de son permis de conduire plutôt que de son côté sombre.

Est-ce qu'il se sent coupable ? "Oui" dit-il à la présidente en la regardant droit dans les yeux. Mais il ajoute... "au fond de moi je sais que je me suis défendu et ça on ne peut pas me le reprocher."

Alexandre est donc jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, un crime puni au maximum de 15 ans de réclusion criminelle. Le procès reprendra lundi matin, avec l'interrogatoire de la petite amie de l'accusé suivi de l'interrogatoire de l'accusé sur les faits, avec notamment le visionnage d'une caméra vidéosurveillance.