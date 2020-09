Meurtre du Faubourg de Lyon à Belfort : une reconstitution sur les lieux du drame

Plus d'un an après les faits, une reconstitution criminelle était organisée ce mercredi 2 septembre au 32, Faubourg de Lyon à Belfort. En mars 2019, un adolescent avait été mis en examen pour le meurtre de sa mère adoptive.

Le meurtre du Faubourg de Lyon à Belfort a fait l'objet ce mercredi 2 septembre d'une reconstitution criminelle, a pu constater sur place une journaliste de France Bleu Belfort Montbéliard. En mars 2019, le corps sans vie d'une femme de 42 ans avait été retrouvé dans un appartement du 32 Faubourg de Lyon, près du collège Léonard de Vinci. Dans cette affaire, le fils adoptif, principal suspect, est mis en examen pour meurtre.

La victime a-t-elle été étranglée ?

Le corps de la mère adoptive avait été abandonné sur le sol, dans une pièce de l'appartement, enroulé dans une couverture. Comment est morte la victime ? A-t-elle été étranglée volontairement ? En garde à vue, le fils adoptif avait reconnu "une dispute violente" qui avait dégénéré, il assure qu'il s'agit d'un accident. Mais les circonstances de ce drame familial restent encore floues.

Au moment de la découverte du corps, soit quatre jours après le décès de la victime, une jeune fille de 18 ans, la petite amie du principal suspect, était cachée dans un placard de l'appartement. Quel a été précisément son rôle ? A-t-elle assisté à la scène ? Lors de la reconstitution, elle a gardé le silence.

Selon le suspect, elle n'a joué aucun rôle dans ce drame. Elle n'était pas au courant de la présence du corps dans l'appartement. Ce serait lui qui lui aurait demandé de se cacher dans le placard, au moment de la découverte du corps. La jeune femme avait été mise en examen pour "recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit".

Une troisième personne mis en examen

Selon l'avocat de la jeune fille, un ami du suspect a également été mis en examen. Il est suspecté d'avoir aidé à transporter le corps de la victime jusque dans la pièce de l'appartement. Ses empruntes auraient été retrouvées sur une armoire qui a servi à bloquer la pièce où était entreposé le cadavre.

Confronter les versions

Alors que le dossier est toujours à l'instruction, l'enjeu de cette reconstitution criminelle était donc de confronter les versions des uns et des autres, sur les lieux du drame, et au regard des constatations de police scientifique et médico-légales qui ont pu être réalisées, ainsi que de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire.

La reconstitution s'est tenue en présence du juge d'instruction, d'un représentant du Parquet, des enquêteurs de police et des avocats. La date du procès, qui aura lieu devant la Cour d'Assises des mineurs de Haute-Saône, n'est pas encore connue.

