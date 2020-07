Meurtre du frère du footballeur Serge Aurier : un homme entendu à Toulouse après s'être rendu à la police

Est-il le meurtrier de Christopher Aurier ? Un homme s'est rendu aux enquêteurs du service régional de police judiciaire (SRPJ) ce mardi 14 juillet après-midi, confirme le parquet de Toulouse à France Bleu Occitanie. Il est actuellement en garde à vue et aurait avoué le meurtre de Christopher Aurier. Le frère du footballeur professionnel Serge Aurier a été tué par balles à Toulouse, boulevard Thibaud, sur le parking d'une boîte de nuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Le meurtrier activement recherché

Le meurtrier était recherché par les enquêteurs, suite à leurs constatations sur les lieux du meurtre. Pour l'instant, le parquet ne communique pas l'âge de l'homme qui s'est présenté de lui-même à la police, ni ses éventuelles motivations.

Christopher Aurier est le petit frère du footballeur Serge Aurier, qui a joué entre 2012 et 2015 au Toulouse Football Club (TFC). Les pompiers l'avaient retrouvé seul, en pleine rue, vers 5 heures, ce lundi matin, près de l'Oncopôle. Il avait deux impacts de balles sur la poitrine et il est décédé à l'hôpital peu après les faits. Il avait été touché sur le côté et dans le dos et avait, selon l'autopsie, tenté de fuir avant de s'effondrer. Christopher Aurier, formé au RC Lens (comme son aîné qui est aujourd'hui à Tottenham), avait joué jusqu'à l'an dernier au FC Rodé de Toulouse et devait partir d'ici quelques jours à la Juventus Papus (club de régionale 1). Christopher Aurier était connu des services de police.

Serge Aurier incertain ce mercredi

Serge Aurier, défenseur qui évolue donc actuellement à Tottenham, n'a pas réagi publiquement à la mort de son petit frère. Ce mardi, son entraîneur, José Mourinho, a assuré qu'il respecterait sa décision de jouer ou pas les prochaines rencontres. "Nous ne lui mettrons aucune pression", dit-ilalors que le club londonien affronte Newcastle ce mercredi en championnat d'Angleterre, à 19h.