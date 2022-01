Meurtre à Saint-Brieuc : le mis en cause explique son geste par des insultes contre sa mère

Un homme de 26 ans est mort poignardé pendant la nuit du nouvel an à Saint-Brieuc. Le drame s'est produit à l'issue d'une dispute sur fond d'alcool et de drogues.

Le meurtre s'est produit en pleine nuit du nouvel an. La victime et sa compagne réveillonnaient dans un petit appartement de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) où ils étaient invités. Pendant la soirée, une bagarre a éclaté dans l'appartement. L'un des participants à la soirée s'est d'abord battu avec la victime avant de lui donner un coup de couteau en plein cœur. Les secours ont constaté la mort du jeune homme à 5h30 le 1er janvier. La victime habitait à Ploufagran.

Une bagarre entre trois participants à la soirée

Selon les premières auditions faites au lendemain de la soirée, le Parquet de Saint-Brieuc révèle que trois personnes ont pris part à la dispute : la victime, le locataire de l'appartement et un organisateur de la soirée. La bagarre, dont on ignore l'origine, a commencé par des coups de pied et des coups de poing dans le sas d'entrée de l'appartement dans les étages de cet immeuble au numéro 5 du boulevard Vauban. Toujours selon les premières investigations, la bagarre se serait terminée par les cris de la compagne de la victime. Les autres participants à la soirée constatent alors que le jeune homme de 26 ans est inanimé, "allongé au sol entre le troisième et le quatrième étage de l'immeuble".

L'un reconnait le coup de couteau, l'autre affirme qu'il dormait

Dans la foulée de l'intervention des secours, les deux autres participants à la bagarre sont placés en garde à vue, en état d'ivresse. Lors de sa première audition par la police, l'un des organisateurs de la soirée, âgé de 21 ans, reconnait "avoir porté un coup de couteau". Devant les enquêteurs, il explique son geste "par les insultes que la victime avait formulé à l'endroit de sa mère". Après les faits, il s'est débarrassé de l'arme du crime en la jetant "immédiatement dans un vide-ordure". Cet homme ne porte aucune mention sur son casier judiciaire.

Une autopsie pratiquée ce lundi

Le troisième participant à la bagarre a expliqué aux policiers qu'il dormait au moment des faits. Son casier judiciaire porte lui sept mentions concernant l'utilisation de stupéfiants, des infractions routières et un vol.

Le Parquet de Saint-Brieuc a demandé le placement en détention provisoire des deux hommes mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée ce lundi 3 janvier.

À Saint-Brieuc, le nouvel an 2017 a aussi été marqué par la mort d'un homme retrouvé dans une entrée de garage.