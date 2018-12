EXCLU - Meurtre du responsable du sémaphore du Cap Dramont : un homme écroué

Saint-Raphaël, France

Après la mort violente du responsable du sémaphore du Cap Dramont, et dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide involontaire confiée à un juge d'instruction de Draguignan, l'antenne de police judiciaire de Toulon a interpellé début décembre un couple dans l'agglomération toulonnaise. À l'issue de sa garde à vue, l'homme, militaire lui aussi, a avoué être l'auteur des coups qui se sont révélés mortels à l'encontre du premier-maître Régis en janvier dernier. Il a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué.

Sa compagne, également militaire, a été mise en examen pour complicité d'homicide volontaire et placée sous contrôle judiciaire. La victime entretenait un lien sentimental avec la jeune femme.

Le premier-maître Régis avait été découvert, gisant dans son sang sur la terrasse de sa villa dans un quartier de Saint-Raphaël, non loin du sémaphore, son lieu d'affectation. C'est une de ses amies qui avait donné l'alerte. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles, elle s'était rendue au domicile de sa connaissance et l'avait découverte encore en vie, mais très mal en point. Il ne survivra pas à ses multiples blessures à la tête et décèdera le lendemain à l'hôpital de Nice. Sa maison était toute retournée, évoquant la piste d'un cambriolage qui tourne mal.

"L'histoire du cambriolage arrangeait." Un proche du dossier

De prime abord, l'hypothèse du cambriolage saute aux yeux. La victime aurait pu tomber sur son cambrioleur. "Sauf qu'en général, le profil d'un cambrioleur quand il se fait surprendre, c'est plutôt de prendre la fuite. Et non pas de s'en prendre violemment à l'hôte avant de retourner une maison", éclaire un spécialiste. La scène de crime interpelle donc les enquêteurs qui commencent à disséquer la vie professionnelle et personnelle de la victime. Pendant ce temps-là, l'hypothèse du cambriolage plane, permettant ainsi aux policiers de travailler sereinement et de ne pas attirer l'attention du ou des éventuels auteurs du crime. De grosses exploitations techniques sont lancées. Des recherches ADN tout d'abord. Mais aussi des analyses de téléphones, notamment. Et c'est dans la vie personnelle du responsable du sémaphore que les enquêteurs pressentent avoir trouvé quelque chose.

Une liaison dangereuse

La victime entretient en effet une liaison avec une jeune femme, elle même militaire, en couple avec un autre personnel de la Marine nationale. Le couple est alors interpellé et placé en garde à vue début décembre par les hommes de la PJ de Toulon. Garde à vue pendant laquelle l'homme avoue être l'auteur des coups qui s'avéreront mortels. "Le mobile précis et les circonstances exactes qui entourent cette affaire sont encore à déterminer. le rôle de la compagne également. C'est tout l'objet de la suite de l'enquête" précise le parquet de Draguignan joint par France Bleu Provence.

L'enquête devra en effet établir si l'homme est venu dans l'intention de s'expliquer avec la victime et que la discussion a dégénéré. Les investigations devront en outre apporter des éléments sur l'état de désordre de la maison. Le mis en cause, en créant une pagaille artificielle dans la villa, pourrait en effet avoir voulu faire passer ses coups mortels pour l'acte d'un cambrioleur qui s'est fait surprendre. Quoiqu'il en soit, moins de 11 mois après la mort du premier-maître Régis, l'affaire vient de trouver son épilogue. Un drame qui prive deux enfants en bas âge de leur père.