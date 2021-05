Meurtre du Styl à Besançon : cinq et trois ans de prison pour les accusés, condamnés pour violences

Fahrat et Abdelwahab Cid ont été condamnés ce jeudi à 5 et 3 ans de prison par la cour d'assises du Jura à Lons-le-Saunier, dans le procès en appel du meurtre du videur du Styl, poignardé en avril 2017. Ils ont été reconnus coupables de violences en réunion et non pas de complicité de meurtre.

La cour d'assises a rendu son verdict ce jeudi, vers 1h du matin, dans le procès en appel du meurtre du videur du Styl. Elle condamne Fahrat et Abdelwahab Cid à cinq et trois ans de prison. Après trois jours d'audience et quatre heures et demie de délibéré, les deux hommes ont été reconnus coupables de violences en réunion, avec arme, mais sans préméditation. En revanche, les jurés ont jugé qu'ils n'étaient pas complices du meurtre de Mamadou Diédhiou, poignardé par l'un des assaillants, Hichem Djebaïli, condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle. La cour a donc acquitté les frères Cid de ce chef d'accusation.

Un verdict plus clément qu'en première instance

Lors du premier procès à Besançon, le grand frère avait écopé de 10 ans de prison, son petit frère 8 ans, après le verdict rendu par la cour d'assises du Doubs. C'est la même peine qu'a demandé l'avocat général mercredi. Mais les jurés ne l'ont pas suivi, tout comme ils ne l'ont pas suivi en ne retenant pas la complicité de meurtre, mais les violences.

Le doute doit bénéficier à l'accusé

Les deux frères coupables de violences volontaires, c'est ce qu'avaient plaidé les deux avocats de la défense, Maître Clarisse Serre et Maître Archibald Celeyron. Lors de leurs interrogatoires, les frères Cid ont reconnu des coups mais ont contesté toute complicité.

Dans leurs plaidoiries, les avocats ont plaidé en ce sens : "Si c'est une expédition punitive, pourquoi Abdelwahab ne prend pas d'arme ? Dans ce dossier, on ne vous présente qu'une lecture, l'intention homicide", pointe la première, avant d'asséner : "le doute doit bénéficier à l'accusé". Le second lui ajoute pour son client : "Mais qui voudrait de Fahrat Cid comme complice ? Il rate le premier coup de poing qu'il donne, il reste là, avec une cigarette à la bouche. C'est le pire complice." Et l'avocat d'ajouter : "Il faut prouver la preuve d'une complicité, une aide, l'arme."

Soulagement pour les accusés, incompréhension pour la victime

Le verdict a été accueilli avec soulagement par les deux frères et leur famille. Abdelwahab, le frère cadet, prend son père dans les bras, serre la main de sa femme, et comme son grand frère, étreint tour à tour ses proches.

A quelques mètres de là, du côté de la famille de la victime, c'est le choc. Laetitia, sa veuve, bredouille. "On a perdu le procès alors qu'on a déjà perdu une vie... celle de Mamadou.". La sœur du videur, elle, reste clouée sur son siège."On est déçus, on ne comprend pas", lâche-t-elle, les yeux rougis par les larmes en regardant les embrassades en face.

Les deux frères, qui comparaissaient libres, sont repartis menottes au poignet, direction la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Le plus âgé a déjà effectué près de 2 ans de détention provisoire, le cadet près de 15 mois.