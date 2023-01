Meurtre en Dordogne : l'homme de 86 ans avoue le coup de fusil mais dit qu'il n'a pas voulu tuer son fils

Dans la petite route en montée à la sortie de La Robertie, les voisins n'ont rien entendu d'inhabituel samedi matin. Pourtant, dans la maison au bout du hameau, un coup de feu a retenti aux alentours de huit heures. Une balle à sanglier, tirée avec un fusil de chasse dans la cuisine. L'homme de 86 ans qui habite là vient de tuer son fils , 59 ans, qui vit avec lui depuis des années. La balle a été tirée en pleine tête. L'octogénaire a été présenté ce lundi 23 janvier au juge d'instruction à Périgueux en vue de sa mise en examen pour "homicide volontaire".

Dans les couloirs du tribunal, l'ancien facteur du village aux cheveux blancs marche avec difficulté, aidé par deux gendarmes qui le tiennent par le bras. Pendant les 48 heures qu'il vient de passer en garde à vue, "il a reconnu être l’auteur du tir mortel mais nie avoir voulu tuer son fils", indique le parquet de Périgueux, ajoutant que le vieil homme a donné des explications "confuses et variables" aux gendarmes.

Des explications "confuses" et "variables"

Dans le village, on parle d'une famille de taiseux. Le fils vivait avec son père depuis plusieurs années, depuis la mort de la mère. Lui ne parlait presque jamais, selon son entourage. Son père ? Un homme bourru, qui avait fort caractère : "Il ne fallait pas lui faire à l'envers", se souvient un voisin. "Il dormais toujours avec son fusil", dit son aide ménagère. Les conflits étaient parfois houleux avec son fils, et l'état de santé du père s'était dégradé ces dernières années.

En garde à vue, l'homme semble reconnaître une dispute, mais il donne tour à tour plusieurs explications. L'argent ? Selon nos informations, l'homme aurait accusé son fils de prendre les sous de sa retraite. Il aurait également parlé aux enquêteurs de son besoin de voir un médecin, que son fils aurait pu refuser, ou encore de moqueries. L'enquête de la brigade de recherches de Périgueux va devoir démêler ce huis clos familial, dans une famille où l'on parlait peu.

La piste d'un "geste impulsif"

Après le coup de fusil fatal, le vieil homme assure qu'il a appelé les gendarmes, puis son autre fils, qui habite à une quinzaine de minutes en voiture. Une version qui reste à vérifier. "Il n'a jamais cherché à échapper à sa responsabilité", indique néanmoins le parquet de Périgueux, qui parle d'un "drame familial". A-t-il été chercher son fusil dans la chambre pour le ramener dans la cuisine et tirer sur son fils ? En tout cas, les enquêteurs privilégient la piste d'une "geste impulsif" suite à la dispute.

Le parquet a demandé la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'ancien facteur de 86 ans pour "homicide volontaire", et non pas pour assassinat. L'autopsie du corps du fils de 59 ans doit avoir lieu en ce début de semaine à l'Institut médico-légal de Bordeaux.