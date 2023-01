Meurtre en Dordogne : l'homme de 86 ans "dormait toujours avec son fusil"

Au petit matin ce samedi, les habitants s'étonnent de voir les voitures des secours et de la gendarmerie s'arrêter devant cette maison tout au bout du lieu-dit "La Robertie". C'est une maison où vivent deux hommes, un père et son fils de 59 ans. Plus tôt dans la matinée, l'homme de 86 ans a été arrêté après avoir tué son fils avec un fusil de chasse .

"Il dormait toujours avec son fusil"

Selon un voisin, l'octogénaire était souffrant, "je voyais souvent une ambulance venir le chercher". Un homme qui était malade et qui avait des difficultés à se déplacer ces derniers temps. Les relations entre père et fils s'étaient également dégradée. Une ultime dispute pourrait être à l'origine de ce coup de fusil ce samedi matin.

Dans cette petite rue en montée qui aboutit sur la maison bouclée par les gendarmes, tout le monde se connait. Chez les voisins, personne n'a rien vu ni entendu au moment du meurtre. La nouvelle a vite fait le tour du bourg. Le père est connu à Salagnac par les plus anciens. Il a longtemps arpenté la commune avec sa mobylette, c'est l'ancien facteur du village. Tous ceux qui le connaissent évoquent un homme au fort caractère, "il ne fallait pas lui faire à l'envers" se souvient un voisin qui fait référence à des conflits de terrains parfois houleux, mais toujours sans violence, assure-t-il.

"C'est le père qui prenait le plus souvent la parole et le fils observait"

L'ancienne femme de ménage du gardé à vue s'étonnait de trouver une arme à côté de son lit, "il dormait toujours avec son fusil, je lui avais dit que ça pouvait être dangereux" se rappelle cette habitante de la commune "il m'avait même répondu qu'il était toujours chargé" poursuit cette Périgourdine. Cet octogénaire qui aimait chasser lui avait assuré qu'il n'hésiterait pas à s'en servir si quelqu'un entrait par effraction dans sa maison. Depuis plusieurs mois, elle avait demandé à son employeur de ne plus travailler chez lui.

Un fils discret

Cette habituée de la maison se souvient aussi de la discrétion du fils "il fallait vraiment le vouloir pour parler avec lui, il n'engageait pas la discussion. Je parlais au père et au fils, mais eux ne se parlaient pas beaucoup. Un jour, le père m'a dit " je lui parle, mais il ne me répond pas". La victime était au chômage depuis au moins plusieurs mois et avait récemment sollicité la Mairie pour trouver du travail. Une candidature dans une entreprise de travaux publics n'a pas abouti selon un proche qui connaissait bien les deux hommes.

Chez eux, l'ambiance était pourtant décrite comme conviviale par cette même connaissance, "sans animosité" entre père et fils, tout en évoquant la victime comme un garçon "réservé [...] c'est le père qui prenait le plus souvent la parole et le fils observait".

Un homme de 59 ans discret, mais actif dans la vie de la commune."Il participait à la fête du battage au mois d'août" se rappelle le maire de Salagnac, Laurent Barronnet. La victime était également engagée au bureau de la société de chasse de la commune, mais ne chassait plus depuis quelque temps.