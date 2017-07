Meurtre et agression à l' étang Godard à Rethel : quatre jeunes interpellés

Ils sont quatre dont un mineur, quatre jeunes ont été interpellés après la mort et l' agression de deux personnes la semaine dernière à l' étang Godard à Rethel dans les Ardennes. Ils ont reconnu les faits tout en les minimisant.

Ils risquent gros. Les assises. Tout cela pour un portable qui a été retrouvé au domicile de l'un d' entre eux. Le mobile du crime serait le vol, c'est en tout cas ce qu'ils ont dit aux enquêteurs de la gendarmerie. Quatre jeunes dont un mineur, à la limite de la marginalité, sans emploi ni formation. Dans la nuit du vendredi au samedi 22 juillet, ils ont donc agressé deux hommes qui passaient la soirée au bord du plan d'eau. L'un d' eux a été frappé à mort et jeté à l'eau. L' autre a reçu de nombreux coups avec un objet métallique qui n' a pas été identifié . Ils l'ont laissé dans un buisson. C'est un pêcheur qui l' a découvert au petit matin et qui a donné l'alerte.

Les quatre jeunes avaient bien évidemment disparu mais quelqu'un qui avait eu connaissance d'une partie des faits s'est rendu à la gendarmerie. Les quatre individus ont reconnu la double agression. Le plus jeune qui est mineur est poursuivi pour le vol du téléphone mobile de l'une des victimes. Les trois autres le sont pour meurtre et tentative de meurtre avec circonstance aggravante de vol, modification de la scène de crime et non assistance à personne en péril.