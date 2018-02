Meurtre inexpliqué à La Baule : la veuve et la soeur d'Emmanuel Popineau lancent un appel à témoin

Par Audrey Dumain, France Bleu Loire Océan

Emmanuel Popineau, 37 ans, est mort tué d'une balle dans la poitrine sur sa terrasse à La Baule, le samedi 14 juin 2014. Trois ans et demi plus tard, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Sa femme et sa sœur lancent un appel à témoin.