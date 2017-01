Meurtre d'un détenu à la prison de Vendin-le-Viel : les circonstances du drame se précisent

Les circonstance du drame se précisent au lendemain du meurtre d'un détenu à la prison de Vendin-le-Vieil. L'un des deux détenus placés en garde à vue a reconnu en être l'auteur. Il aurait étranglé sa victime pour obtenir enfin son transfert.

Au lendemain de la mort d'un détenu dans sa cellule à la prison de Vendin-le-Vieil, on en sait davantage sur les circonstances du drame. Deux détenus ont été interpellés et placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi.

Pendant leur interrogatoire, l'un des deux hommes a reconnu être l'auteur du meurtre. Condamné à perpétuité, il aurait étranglé la victime pour obtenir le transfert qu'il demandait depuis plusieurs semaines. L'homme aurait expliqué aux enquêteurs avoir choisi sa victime au hasard. Il n'avait rien à lui reprocher en particulier.

La victime avait demandé de l'aide pour rédiger un courrier. Affecté au service entretien de la prison et bénéficiant d'une certaine liberté de circulation, un premier détenu a donc ouvert la porte de sa cellule et le second en a profité pour passer à l'acte : il s'est engouffré dans la cellule et a étranglé sa victime.

Incertitude sur le rôle du second détenu

L’enquête devra déterminer si celui qui a ouvert la porte était complice ou non du meurtrier. Il a prétendu devant les enquêteurs n'être même pas entré dans la cellule. Des déclarations apparemment démenties par la vidéo surveillance.

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Mais le parquet de Béthune n'exclut pas d'ouvrir une information judiciaire pour assassinat : un lacet a été retrouvé près du corps de la victime, ce qui semble indiquer un geste prémédité. Une autopsie du corps de la victime devrait être pratiquée jeudi matin.