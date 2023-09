Meurtre lors des fêtes de Bayonne : les sept suspects attendus dans le bureau du juge d'instruction

Étape cruciale ce vendredi 29 septembre dans l'affaire du meurtre de Patrice Laniès lors des dernières fêtes de Bayonne fin juillet. Les sept suspects, arrêtés mardi 26 septembre, dans les départements de l'Essonne et de Loire-Atlantique, après une longue et minutieuse enquête des hommes de la PJ de Bayonne, doivent être présentés devant la juge d'instruction chargée de cette affaire qui a bouleversé le Pays basque l'été dernier. Six hommes, âgés de 21 à 27 ans, et une femme de 33 ans, tous issus de la communauté des gens du voyage, connaîtront précisément les charges qui pèsent sur eux et la suite des poursuites engagées par la justice.

ⓘ Publicité

Violente agression

Le drame remonte au 26 juillet lors de la première nuit des fêtes de Bayonne. Patrice Laniès, 46 ans, veut rentrer chez lui dans le Petit-Bayonne. Il ne pourra jamais. Un groupe d'individus est en train d'uriner devant la porte de son domicile. Le quadragénaire leur demande alors d'arrêter afin qu'il puisse accéder à son domicile. Pour toute réponse, il est violemment frappé au visage. Blessé et inconscient, il est transféré en urgence absolue à l'hôpital de Bayonne et placé en coma artificiel. Il décèdera 10 jours plus tard, le 3 août 2023.

Un premier suspect remis en liberté

Un premier suspect, un homme de 23 ans, avait été arrêté mercredi 23 août dans la matinée dans la ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Placé en garde à vue, l'individu d'origine tchétchène, avait finalement été remis en liberté le lendemain sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Il avait pu fournir un alibi démontrant qu'il n'était pas à Bayonne la nuit de la mort de Patrice Laniès.

C'est finalement au petit matin du 26 septembre que 200 policiers, dont les effectifs de six BRI (brigade de recherche et d'intervention), sont intervenus lors d'une "opération de grande ampleur" selon un communiqué du procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier.