Meurtre lors des fêtes de Bayonne : les sept suspects mis en examen

Six hommes et une femme ont été présentés à une juge d'instruction du tribunal de Bayonne entre vendredi soir et ce samedi 30 septembre au petit matin dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Patrice Laniès, le premier soir des Fêtes de Bayonne fin juillet. Les auditions se sont achevées à 5h du matin. Les six hommes, âgés de 21 à 27 ans, ont été mis en examen pour homicide volontaire et non dénonciation de crime. Cinq d'entre eux font l'objet d'un mandat de dépôt et sont placés en détention provisoire. Le sixième est placé sous contrôle judiciaire, tout comme la femme de 33 ans, mise en examen pour non-dénonciation de crime.

Le magistrat instructeur va devoir maintenant déterminer lequel d'entre eux a porté le coup fatal à la victime. Tous en effet rejettent la responsabilité. Ces sept personnes, toutes issues de la communauté des gens du voyage, ont été arrêtées mardi 26 septembre, dans les départements de l'Essonne et de Loire-Atlantique, après une longue et minutieuse enquête des hommes de la PJ de Bayonne.

Violente agression

Le drame remonte au 26 juillet lors de la première nuit des fêtes de Bayonne. Patrice Laniès, 46 ans, veut rentrer chez lui dans le Petit-Bayonne. Il ne pourra jamais. Un groupe d'individus est en train d'uriner devant la porte de son domicile. Le quadragénaire leur demande alors d'arrêter afin qu'il puisse accéder à son domicile. Pour toute réponse, il est violemment frappé au visage. Blessé et inconscient, il est transféré en urgence absolue à l'hôpital de Bayonne et placé en coma artificiel. Il décèdera 10 jours plus tard, le 3 août 2023. Le lendemain, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie de Bayonne pour lui rendre hommage.

Un premier suspect remis en liberté

Un premier suspect, un homme de 23 ans, avait été arrêté mercredi 23 août dans la matinée dans la ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Placé en garde à vue, l'individu d'origine tchétchène avait finalement été remis en liberté le lendemain sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Il avait pu fournir un alibi démontrant qu'il n'était pas à Bayonne la nuit de la mort de Patrice Laniès.

C'est finalement au petit matin du 26 septembre que 200 policiers, dont les effectifs de six BRI (brigade de recherche et d'intervention), sont intervenus lors d'une "opération de grande ampleur" selon un communiqué du procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier.