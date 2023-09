Meurtre lors des fêtes de Bayonne : sept suspects placés en détention

Ils sont finalement sept. Sept personnes soupçonnées d'être impliquées à divers degrés dans la mort de Patrice Laniès lors des fêtes de Bayonne fin juillet . Six hommes âgés de 21 à 27 ans et une femme de 33 ans, tous issus de la communauté des gens du voyage. Ils ont été placés en garde à vue après leur arrestation le mardi 26 septembre dans les départements de l'Essonne et de Loire-Atlantique.

ⓘ Publicité

Un transfert à Bayonne dans les prochains jours

"Le juge d'instruction de Bayonne, chargé de l'enquête, a décerné un mandat d'amener à l'encontre des individus suspectés. Placés sous mandat de dépôt dans l'attente d'être transférés sur Bayonne, ils seront ensuite présentés au magistrat instructeur dans les prochains jours au tribunal judiciaire de Bayonne" précise dans un communiqué le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier

Les faits remontent au 26 juillet lors de la première nuit des fêtes de Bayonne. Patrice Laniès, 46 ans, veut rentrer chez lui. Mais un groupe d'individus est en train d'uriner devant la porte de son domicile. Il leur demande d'arrêter afin qu'il puisse rentrer chez lui. Il est alors violemment frappé. Transféré à l'hôpital de Bayonne, il est placé en coma artificiel, mais décède 10 jours plus tard, le 3 août. L'affaire va bouleverser le Pays basque.

À lire aussi Fêtes de Bayonne : plusieurs centaines de personnes rassemblées pour rendre hommage au Bayonnais tué

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Bayonne, des investigations sont menées avec notamment l'exploitation des vidéos des caméras de surveillance de la ville. Le mardi 26 septembre, une opération de police judiciaire de grande ampleur, conduite par la police judiciaire de Bayonne, est mise en place avec le concours de six BRI (brigade de recherche et d'intervention), mobilisant "200 policiers dont 140 enquêteurs" a souligné Jérôme Bourrier.