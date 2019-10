Meurtre maquillé à Saint-Magne : l'accusé garde à nouveau le silence

Périgueux, France

« C'est votre droit de garder le silence. Je vous rappelle cependant que c'est vous qui avez fait appel, vous perdez ainsi toute chance de vous exprimer pour votre défense. » Les arguments du président de la cour d'assises d'appel de la Dordogne restent sans réponse ce lundi. Jean-Michel Dupin a décliné son identité, son âge, a presque ri quand on lui a demandé son domicile et sa profession. Puis, comme devant la cour d'assises de la Gironde en 2017, il a décidé d'exercer son droit au silence.

L'accusé, longue barbe blanchissante et chemise largement ouverte -pour « raisons médicales » indique la cour, il se sent étouffé avec une chemise fermée-, nie toute implication dans le meurtre de Madame B., le 24 juillet 2014, dans une maison isolée à Saint-Magne (sud Gironde) : elle a été tuée d'un coup de fusil puis sa maison a été incendiée pour maquiller le crime.

Quelques jours plus tard, après une course poursuite avec les gendarmes, Jean-Michel Dupin est interpellé au volant de la voiture de la victime. Une arme et 55 cartouches sont trouvées dans le véhicule. Il déclare en garde à vue ne pas posséder d'arme.

Une personnalité « solitaire », une vie entre errance et prison

Le rapport de l'enquêtrice de personnalité occupe ce lundi une large partie de cette première après-midi de procès. « De nature solitaire et renfermée » décrit-elle. Le récit qu'elle a obtenu de l'accusé, sur une enfance difficile avec un père autoritaire voire violent, sont contredits par les témoignages de proches.

Condamné pour meurtre en 1994, alors qu'il était âgé de 22 ans, il passe une partie de sa vie en prison pour ce crime mais également pour attouchements sexuels dans les années 90 sur des mineurs de sa famille. En 2014, année du meurtre de Saint-Magne, « il semble avoir vécu comme un marginal, dans les bois. »

Le silence du prévenu complique les débats

Sans la version de l'accusé, les débats piétinent. « Nous sommes persuadés que le mobile du crime est le vol de la voiture [de la victime] » déclare le représentant de la Section de Recherches de Bordeaux, qui a mené l'enquête. Il note que des résidus de tir et des mêmes hydrocarbures qui ont servi à mettre le feu à la maison de Madame B. ont été retrouvés sur le Jean-Michel Dupin.

Des preuves que la défense avait estimées, en première instance, insuffisantes pour établir la culpabilité de Jean-Michel Dupin. D'où ce procès en appel, sous les regards presque désabusés des proches de la victime, seuls dans la salle d'audience. Le verdict est attendu vendredi