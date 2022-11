Meurtre par balle: un dispositif de CRS pour "sécuriser le quartier" des Sablons au Mans

La préfecture de la Sarthe craignait des tensions dans le quartier des Sablons au Mans ce samedi 5 novembre, au lendemain du meurtre d'un homme de 37 ans , tué par balle au niveau de la rue des Vosges ce vendredi soir. En fin de journée, un important dispositif de CRS a été mis en place dans ce secteur. L'objectif : sécuriser le quartier, selon la préfecture, contrôler et rassurer les habitants.

La nuit s'est en tout cas déroulée dans le calme. La préfecture étudie actuellement la question de renouveler ce dispositif ce dimanche soir, et les jours suivants. Outre les CRS, la préfecture insiste aussi sur la mobilisation des agents de sécurisation de la police nationale. Dans le quartier des Sablons, c'est le quatrième meurtre depuis un an et demi. Le dernier en date étant en mars dernier, quand, là aussi, un homme avait été tué par balle.