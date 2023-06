Meurtre par balles lundi 29 mai quartier Empalot à Toulouse : deux hommes écroués après leur garde-à-vue

Les garde-à-vue des deux derniers suspects interpellés cette semaine dans le cadre de l'affaire de meurtre quartier Empalot à Toulouse lundi soir viennent de se terminer. Deux hommes déjà connus et condamnés pour des faits de trafic de drogue pour le premier et de vol pour le second sont donc mis en examen et écroué.

Probable règlement de comptes

Les enquêteurs les soupçonne d'être tous les deux impliqués directement dans ce qui ressemble à un règlement de compte entre trafiquants. Lundi dernier, la victime, un jeune homme de 25 ans "très défavorablement connu" de la justice écrit le parquet de Toulouse dans un communiqué, a succombé à des tirs d'armes à feu. Une arme d'une grande puissance.

Des tirs depuis un véhicule

Les tirs ont été réalisés par une ou plusieurs personnes qui circulai(en)t à bord d'une Renault Clio. Cette voiture é été rapidement retrouvée par les enquêteurs, ainsi que quatre suspects. Deux femmes, libérées dès mercredi, mais aussi deux hommes, dont l'interrogatoire s'est prolongé jusqu'en fin de semaine. Le parquet a requis leur mise en examen pour meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, transport et détention d’arme de catégorie A.

A présent, l'enquête est confiée à un juge d'instruction, pour tenter d'identifier d'autres mis en causes, auteurs ou complices.