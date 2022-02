Meurtre pendant un cortège de mariage à Albi : "Mon fils est une victime, il était juste venu s’amuser"

Le procès du meurtre lors d’un cortège de mariage a débuté à Albi ce jeudi 17 février. Énormément de monde, des dizaines de jeunes gens notamment, vont suivre les trois jours de ce procès à la cour d'Assises du Tarn. Un homme de 30 ans, est accusé du meurtre de Mehdi Chelbi, un jeune de 20 ans. Une bagarre avait éclaté en marge d'un cortège de mariage dans le quartier Lapanouse à Albi le 13 août 2018. L'accusé a poignardé la victime originaire du quartier de Cantepeau en plein cœur.

Les parties-civiles parlent d'un geste "gratuit" et inexplicable. L'Albigeois détenu depuis trois ans et demi à la maison d’arrêt de Carcassonne a, lui, expliqué pendant l'instruction avoir touché la victime en se défendant.

à lire aussi Albi : un mort dans une bagarre autour d’un mariage

"C'était lui comme ça aurait pu être n'importe quel autre enfant du cortège."

En tout cas au début du procès la mère de la victime a, à nouveau, appelé au calme. Elle espère un procès serein et digne. Elle veut surtout que son fils était juste là pour s'amuser.. Elle ne veut ne pas qu'on parle de règlement de comptes entre deux quartiers d'Albi, les quartiers de Cantepeau et Lapanouse. Nora, qui est assisté par Maître Alexandre Martin, insiste sur le fait que ce meurtre n'a rien à voir avec un règlement de comptes. "C'était un mariage. C'était lui comme ça aurait pu être n'importe quel autre enfant du cortège de mariage. La dernière vidéo de mon fils, que je récupère sur son téléphone, il est dans ce quartier, il rigole, il chante, il est là pour s'amuser."

Rivalité entre deux quartiers

En revanche du côté de la défense, Maître Edouard Martial continue de dire que c'est la rivalité entre les deux quartiers qui a provoqué ce geste. "Il se sent coupable. la responsabilité qui pèse sur lui est immense. Mais ce jour-là, on était dans une ambiance telle, qu'il a été difficile pour lui de maîtriser sa peur-panique et ses émotions qui l'ont débordé. Ce sont des affrontements de quartiers où les choses vont très vite et où ont passe des insultes à l'affrontement physique à une vitesse folle." Le verdict est attendu lundi 21 février au soir.