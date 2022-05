La thèse du féminicide confirmée après la mort d'une femme en Dordogne

Deux jours après la découverte de deux corps à Champcevinel et à Coulounieix-Chamiers en Dordogne, l'autopsie de la femme de 40 ans réalisée ce mercredi 4 mai à Bordeaux accrédite la thèse selon laquelle il s'agit d'un féminicide, suivi d'un suicide, indique le parquet de Périgueux. La jeune femme serait morte sous les coups de son compagnon.

Multiples coups

Lundi vers 8h, un artisan avait retrouvé le corps d'un homme de 51 ans, peintre en bâtiment, pendu dans son entrepôt de Coulounieix-Chamiers. Quelques minutes plus tard, les gendarmes découvraient le corps de sa compagne de 40 ans couvert d'hématomes au domicile du couple à Champcevinel. Le parquet indique qu'elle a subi d'importantes violences, sur tout le corps. Elle a reçu des coups de poings, des coups de pieds. Le parquet indique que "le décès apparaît consécutif" aux violences exercées.

Condamné pour des violences conjugales

La jeune femme et son compagnon formaient un couple depuis une dizaine d'années. Ils vivaient dans cette petite maison du bourg de Champcevinel. Lui était peintre en bâtiment, il possédait une entreprise à Coulounieix. Elle travaillait avec lui. Ils se sont séparés plusieurs fois avant de se remettre ensemble. Surtout, le parquet indique qu'il y avait "un certain nombre d'épisodes de violence, sur fond d'alcoolisation régulière du couple". Il avait d'ailleurs déjà été condamné pour l'avoir frappée, à deux reprises. En 2014, l'homme avait été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. En 2018, il s'était retrouvé de nouveau devant le tribunal, et avait été condamné à un an de prison dont deux mois ferme. Il avait été immédiatement incarcéré.

A sa sortie de prison, il avait été interdit de rentrer en contact avec sa compagne. Pourtant ils se sont remis ensemble. Depuis septembre 2020, il n'était plus suivi par la Justice. "Aucun fait de violence n'a été porté à la connaissance des autorités depuis cette date", ajoute le parquet.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment la date exacte du drame. La jeune femme a-t-elle été tuée au domicile du couple ? A leur arrivée, les gendarmes avaient trouvé la porte fermée à clé, et il n'y avait aucune trace de lutte ou de désordre. On attend également les résultats de l'autopsie de son compagnon.