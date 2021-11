Meurtres de Saint-Marcel-lès-Sauzet : Francisco Gonzalez-Ortiz condamné à la perpétuité

La cour d'Assises de la Drôme a rendu son verdict, après quatre heures de délibérations : Francisco Gonzalez-Ortiz est condamné à la peine de réclusion criminelle à la perpétuité, comme le demandait le parquet.

Une défense fondée sur des "raccourcis" au cours de l'enquête

"Il y a un doute. Il y a des éléments qui ne vont pas et qui posent question" a défendu Me Philippe Juchault, l'un des avocats de Francisco Gonzalez-Ortiz, "je suis inquiet quand j'ai un directeur d'enquête qui dit que celle-ci n'a pas été très difficile". Tout au long de leur plaidoirie, lui et l'autre conseil de l'accusé, Me Nadège Frandon, ont insisté sur les anomalies du dossier.

C'est la première fois que ça m'arrive de me dire que peut-être, un gendarme s'est dit : on va boucler l'enquête plus rapidement - Me Philippe Juchault, avocat de l'accusé

Les avocats se sont escrimés dans leurs plaidoiries à relever les incohérences : comment se fait-il que pendant toute la journée du 18 juin 2018, aucun témoin ne l'a vu porter les vêtements qui seront retrouvés avec le sang des victimes ? Pourquoi l'ADN de Francisco Gonzalez-Ortiz est retrouvé sur la fenêtre brisée de la maison, sur le goulot de la bouteille - l'accusé admet être entré par effraction à l'intérieur pour se nourrir - mais pas sur les robinets qui ont été ouverts, les couvrants retrouvés sur les cadavres, sur le couteau présenté comme l'une des armes du crime ? Pourquoi la hache dont le manche porte l'ADN de l'accusé est retrouvée dix jours après les faits dans une dépendance de plus de 30 mètres carré, qui n'a pas été fouillée dès le premier jour ?

Entre autres. Des doutes concernant l'heure du crime sont aussi levés.

C'est un homme qui s'est mal défendu, parce qu'un innocent se défend toujours mal. Un coupable a une longueur d'avance - Me Nadège Frandon, avocate de l'accusé

Pour Me Nadège Frandon, les gendarmes ont négligé les autres pistes, notamment celles du crime intra-familial. Elle est revenue ce mercredi après-midi sur les rapports de couple compliqués, encore la veille du meurtre entre Paul Pastor et son épouse, qui lui reprochait le temps passé avec Jeanne Lelong, et l'avait même déjà suivi au cours de ses déplacements. L'avocate évoque également ce qu'elle appelle un "mensonge" de la petite-fille de Jeanne Lelong, qui assure avoir eu au téléphone sa grand-mère le soir du meurtre, alors que cet appel n'apparaît nulle part dans les relevés.