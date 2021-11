Meurtres de Saint-Marcel-lès-Sauzet : le parquet requiert la perpétuité contre Francisco Gonzalez-Ortiz

Au quatrième jour du procès de Francisco Gonzalez-Ortiz, l'avocat général évoque "l'exaspération" entraînée par le comportement de l'accusé, "tant il bonime, il baliverne, il élucubre devant l'inévitable". Le ministère public requiert la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté des deux tiers.

Nous n'attendons pas d'aveu de Monsieur Gonzalez-Ortiz. On se passera de vos déclarations fumeuses et emberlificotées - Michel Coste, l'avocat général

Depuis vendredi, devant la cour d'Assises de la Drôme, Francisco Gonzalez-Ortiz est jugé pour le double meurtre sauvage, au couteau et à la hache, de Jeanne Lelong et de Paul Pastor, le 18 juin 2018 à Saint-Marcel-lès-Sauzet.

Pour l'avocat général, ce soir-là, Jeanne Lelong, 84 ans, rentre chez elle après 18 heures, avec son ami Paul Pastor, 67 ans, après avoir passé l'après-midi avec lui dans un club de billard de Bollène. Quand elle entre dans sa maison, elle surprend Francisco Gonzalez-Ortiz. Et parce qu'il a été surpris, il les a massacré, elle à l'intérieur, Paul Pastor dans le jardin, où il s'est rendu ensuite.

"Ces actes sont le meurtre abominable de deux braves personnes qui étaient au soir de leur vie, et qui ont été perpétrés par Francisco Gonzalez-Ortiz sur son parcours de vagabond" expose Michel Coste, l'avocat général. Il demande la réclusion à perpétuité, mais pas d'obligations de soin, "l'intéressé ne faisant pas partie de la communauté humaine comme nous". Autrement dit, on ne peut rien en espérer.

Pour les experts psychiatres entendus pendant le procès, Francisco Gonzalez-Ortiz est un sociopathe, sans empathie. L'un d'eux insiste même sur sa dangerosité, ce qu'a estimé également un expert psychologue dès le premier jour du procès.

L'accusé nie

Lui dit s'être introduit seulement dans la maison pour chercher du lait, et est reparti aussitôt. Il dit que les enquêteurs ont placé son ADN sur la hache, arme du crime, et du sang sur ses vêtements. "On ne peut pas se comparer à lui. Il ne résonne pas comme nous, il est incapable de reconnaître" lance Me Violaine Vert, l'une des avocates des parties civiles, "avec une violence intérieure énormissime", pour qui "l'autre, ce n'est personne" estimait avant son collègue Me Guillaume Reininger.

Comment se présente sa défense ? C'est la thèse et la théorie du complot. Tout le monde est coupable, sauf lui - Me Alain Fort, l'un des avocats des familles Pastor et Lelong

Les avocats de la défense plaideront ce mercredi après-midi. Tout au long du procès, Francisco Gonzalez-Ortiz a clamé son innocence, nié jusqu'à certaines évidences - en contredisant régulièrement ses auditions passées devant les enquêteurs. L'accusé semble parfois s'agacer dans son box. Pour lui, les gendarmes ont placé son ADN pour en faire le coupable idéal, en se servant de ses affaires dans son chariot.

Ce mercredi matin, au cours d'une plaidoirie, un échange de regard appuyé a eu lieu entre Francisco Gonzalez-Ortiz et Frédéric Lelong, le fils de Jeanne. Les deux hommes n'écoutent plus le discours. Ils se regardent. Francisco Gonzalez-Ortiz, derrière son box - on ne voit que son visage et ses mains, souvent agitées, toujours accrochées à la rambarde - hoche de la tête, lève les yeux au ciel, et joint ses mains tout aussi discrètement, pour assurer au fils de la victime qu'il n'est pas coupable. Ce à quoi ce dernier lui répond, par un geste de la tête, qu'il ne le croit pas.

La famille soupçonnée

"Il y a des limites. Et ces limites sont largement dépassées" estimait Me Alain Fort, avocat des parties civiles, lors de sa plaidoirie mardi soir, "les excès de Francisco Gonzalez-Ortiz entraînent sa défense vers des extrêmes". Pour l'avocat, les questions de la défense sont souvent orientées pour émettre des doutes quant aux intentions de membres de l'une et l'autre famille des victimes, en évoquant les tensions et conflits en leur sein, certains toujours d'actualité au moment des faits. "On n'a pas le droit de salir des familles des victimes" insiste Me Alain Fort. Ni les relevés ADN, ni l'examen de la téléphonie n'ont permis aux enquêteurs de retenir la piste du crime familial.