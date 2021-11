Meurtres de Saint-Marcel-lès-Sauzet : le suspect est "un sacré menteur" pour la famille d'une des victimes

Francisco Gonzalez Ortiz, ce SDF espagnol de 62 ans continue de nier son implication dans le double meurtre de Saint-Marcel-lès-Sauzet, il y a trois ans et demi. Son procès a commencé vendredi 5 novembre, devant les Assises de la Drôme. Jeanne Lelong, 84 ans, et son compagnon Paul Pastor, 67 ans, ont été tués sans mobile apparent en juin 2018.

La petite fille de l'octogénaire, Ludivine Lelong, n'attend rien de l'accusé, mais espère obtenir une vraie décision de justice.

"Une justice équitable à ce qu'il a pu faire à ma grand-mère et à son ami, qui reste impartiale à ce qu'il peut dire. Pour moi c'est un beau parleur et un sacré menteur", déclare Ludivine Lelong.

"Je pense qu'il va rester cloîtré dans son petit délire, dans son petit monde et dans ses mensonges, où il n'en dira pas plus et _il va nous laisser avec toutes nos questions_. Je ne pense pas qu'il va s'ouvrir au dialogue et enfin dire les choses telles qu'elles sont, ce qui pourrait nous servir à tourner la page, et à arrêter de nous poser des questions."

La stratégie de l'évitement

Pour Maître Alain Fort, avocat de la famille Lelong et de la femme et de la fille de Paul Pastor, le SDF espagnol que tout accuse va continuer de nier jusqu'au bout. "Il nie tout, il nie même l'évidence ! Il nie ce qu'il a dit en garde à vue, il nie ce qu'il a dit devant le juge d'instruction…" pointe l'avocat.

Selon Maître Alain Fort, le dialogue avec Francisco Gonzalez Ortiz est impossible : "En vérité, sa stratégie est simple : il est incapable d'expliquer un certain nombre de choses qui l'incriminent, alors il parle d'autres choses. Il attire l'attention de la Cour et du jury sur des actes qui n'auraient pas été faits en cours d'enquête et ça évite de répondre aux vraies questions : pourquoi votre ADN se retrouve-t-il sur des vêtements qui vous appartiennent et sur ces vêtements se retrouve également l'ADN des victimes, pourquoi votre ADN sur une hache qui a servi à fracasser le crâne d'une des victimes ? Jamais il n'a apporté la moindre réponse et il n'en apportera pas, parce que de toutes façons, il n'y a pas de réponse à ça, sinon sa culpabilité."

Le procès se poursuit ce lundi, jusqu'à mercredi.