Meurtres de Saint-Marcel-lès-Sauzet : premier jour de procès, qui est l'accusé Francisco Gonzalez Ortiz ?

Francisco Gonzalez Ortiz, cheveux longs vers l'arrière, barbe longue et large grise, suit avec attention les débats. Les yeux sont perçants, et scrutent l'ensemble des intervenants. Il ne parle qu'espagnol, une interprète traduit les échanges, les questions, ses réponses. Le procès de ce SDF espagnol de 62 ans a commencé ce vendredi devant la cour d'Assises de la Drôme, près de trois ans et demi après le double meurtre de Saint-Marcel-lès-Sauzet. Jeanne Lelong, 84 ans, et son compagnon, Paul Pastor, 67 ans, ont été massacrés, à coups de hache et de couteau notamment, le soir du 18 juin 2018.

Je suis innocent. Moi tout seul, je n'aurais pas pu faire ce dont on m'accuse. Je n'ai jamais tué personne

La personnalité de l'accusé au débat

La reconstitution de la vie de Francisco Gonzalez Ortiz est "laborieuse" s'accordent à dire le ministère public et l'expert psychologue entendu ce vendredi. Les informations sont souvent invérifiables. L'homme a raconté au cours de l'instruction - et répété au tribunal de manière confuse parfois - son enfance, un "enfer". Né en prison en Espagne, d'une mère condamnée pour complicité de vol de nourriture explique-t-il, et d'un père gitan arrêté sous le franquisme et mort en détention. Un beau-père violent, et très vite la rue comme alternative.

Les rares membres de sa famille avec qui il pouvait avoir un contact sont décédés. Francisco Gonzalez Ortiz dit avoir quatre enfants, dont deux non reconnus. Aussi une "femme de sa vie", avec qui il a vécu deux ans de bonheur, jusqu'à ce qu'elle décède d'un cancer en juin 2017.

Si j'avais été pacifique, je n'aurais pas survécu dans les prisons espagnoles

Il a passé 38 ans en prison, si on cumule ses peines. Onze condamnations au total, toutes en Espagne. L'une d'entre elles suite à une tentative de meurtre au couteau sur un codétenu, à la fin des années 80. Lorsqu'il franchit la frontière française le 11 juin 2018 - l'enquête de gendarmerie sur la téléphonie permet cette précision - c'est pour rejoindre Paris à pied, pour recommencer une vie, sans son lourd passé. Les gendarmes définissent son parcours, suivant l'A9, puis l'A7.

Le 18 juin 2018, l'accusé admet être entré dans la maison de Jeanne Lelong à Saint-Marcel-lès-Sauzet, par effraction, d'où la présence de son ADN à la fenêtre dont la vitre a été cassée. Il dit avoir voulu se nourrir, et être ensuite reparti, sans avoir croisé les propriétaires.

Complotisme et persécution

Francisco Gonzalez Ortiz se décrit comme "bon et non violent". Il conteste ses condamnations passées, explique en être la victime ; évoque des aveux qu'on a obtenu de lui à l'époque, sous la torture. Va même jusqu'à justifier une évasion d'une prison espagnole parce que "la porte était ouverte".

Parfois, les détails sont confus et ne correspondent pas à ce qui ressort de ses auditions. Il répond régulièrement à côté aux questions des avocats de la partie civile, ou à celles de l'avocat général, et a tendance à nier systématiquement ce qu'on lui reproche.

"Il est convaincu que la police les a tué, qu'on lui fait porter la responsabilité" explique l'expert psychologue à la cour, Robert Dubanchet. Leur entretien a eu lieu en janvier 2019, soit six mois après le double meurtre de Saint-Marcel-lès-Sauzet. A l'évocation des faits, l'expert dit avoir perçu une "très vive tension psychique interne" chez Francisco Gonzalez Ortiz, et admet même s'être "senti en danger. C'est excessivement rare que je sente ça."

Le procès se poursuit lundi 8, jusqu'au mercredi 10 novembre.