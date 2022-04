Meurtres en Drôme, Ardèche, Alsace : deux reconstitutions dans le Haut-Rhin

Plus d'un an après le périple meurtrier de Gabriel Fortin, surnommé le "tueur de DRH". Une reconstitution est organisée ce mardi et ce mercredi en Alsace. Le quadragénaire a été mis en examen pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. Il reste mutique.

Gabriel Fortin surnommé le "tueur de DRH" est de retour en Alsace. Ce sera ce mardi 5 avril et ce mercredi 6 avril. Deux reconstitutions sont prévues à Wolfgantzen et à Wattewiller. C'est plus d'un an après son périple meurtrier qui a débuté le 26 janvier 2021 à Wolfgantzen près de Colmar, où il a assassiné Estelle Luce sur le parking de l'entreprise Knauf, où elle était directrice des ressources humaines.

Il s'est ensuite rendu à une quarantaine de kilomètres, à Wattwiller, au domicile de Bertrand M, qui avait travaillé avec la DRH. Mais il a manqué sa cible.

Des questions sans réponses pour les proches des victimes en Alsace

Gabriel Fortin a été identifié par sa victime. Un masque chirurgical et des lunettes sont retrouvés. L'ADN a permis de remonter à Gabriel Fortin.

Son périple meurtrier s'est poursuivit moins de deux jours plus tard. Dans la Drôme et en Ardèche, où il a assassiné une responsable d'équipe à Pôle Emploi et une DRH de la société Faun environnement.

Dans ce dossier, Gabriel Fortin a été mis en examen pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. L'ingénieur au chômage est resté silencieux depuis. Lors de la reconstitution à Valence à la fin de l'année dernière, tout comme celle en Ardèche à la mi-mars.

"Depuis le début de l'instruction, Gabriel Fortin se terre dans un mutisme très désagréable pour les victimes et pour les parties civiles. C'est son droit, mais on aimerait comprendre un peu plus," regrette Maitre Jean-Marc Muller-Thomann l'avocat des deux enfants et du compagnon d'Estelle Luce.