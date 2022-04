Meurtres en Drôme, Ardèche, Alsace : Gabriel Fortin a refusé de participer à la reconstitution à Wolfgantzen

Plus d'un an après le début de son périple meurtrier, Gabriel Fortin, surnommé le "tueur de DRH" était de retour en Alsace. Une reconstitution a eu lieu ce mardi soir à Wolfgantzen près de Colmar.

C'est là que le 26 janvier 2021, Estelle Luce, une directrice de ressources humaines était retrouvée assassinée sur le parking de l'entreprise Knauf.

Gabriel Fortin garde le silence

Pendant cette reconstitution de quatre heures, l'ingénieur est resté silencieux et n'est pas sorti du fourgon pénitentiaire. Le véhicule d'Estelle Luce qui est resté en l'état avec les impacts de balles a été mis à côté d'une voiture censée appartenir à l'agresseur.

Ce dernier est donc resté mutique comme les deux précédentes reconstitutions en Drôme et en Ardèche. Il s'agissait pourtant de confirmer et vérifier les éléments de l'enquête, mais le travail de la juge d'instruction et des avocats des parties civiles, s'est fait sans Gabriel Fortin. Il a été très minutieux, derrière de grandes bâches, à l'abris des regards.

Gabriel Fortin a refusé de sortir du fourgon pénitentiaire pour participer à la reconstitution © Radio France - Guillaume Chhum

"Ce qui nous manque c'est l'explication pour un crime tout à fait incroyable et tout à fait odieux. Il manquera une part de vérité dans ce dossier parce que nous n'avons pas la vérité de la personne mise en examen," a regretté l'avocat des deux enfants de la victime, me Jean-Marc Muller Thomann.

Nouvelle reconstitution à Wattwiller

Une nouvelle reconstitution en Alsace est prévue ce mercredi à Wattwiller, à une quarantaine de kilomètres de Wolfgantzen. C'est là que Gabriel Fortin avait tenté d'assassiner Bertrand Meichel qui avait travaillé la DRH Estelle Luce. Mais cette fois-ci, il avait manqué sa cible et avait été identifié par sa victime, puis confondu par son ADN laissé sur un masque chirurgical et des lunettes.

Gabriel Fortin a été mis en examen pour pour trois assassinats et une tentative d'assassinat en Alsace, en Drôme et en Ardèche.