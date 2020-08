Meuse : une éleveuse subit une attaque de loup à Bonnet

"Elle a été égorgée et elle a été consommée au niveau de la poitrine", décrit d'emblée Cindy Simon joint par France Bleu Sud Lorraine. Dans la nuit de vendredi à samedi, un prédateur s'est introduit dans son exploitation laissant derrière lui un cadavre. "Je me suis dit 'ça y est ça recommence, le prédateur est revenu dans mon troupeau'".

Trois attaques en quelques mois

Cindy Simon s'est installée il y a un peu moins d'un an à Bonnet. "C'est déjà la troisième attaque en quelques mois, trois attaques dans la Meuse et les trois, c'est pour moi", déplore-t-elle. Malgré une clôture renforcée par un fil électrique, elle n'a pu que constater que les dégâts. "Mes bêtes sont en gestation, et ce mercredi je vais les amener faire une échographie, voir si elles sont toujours en gestation ou si elles ont avorté".

Le matin, j'ai toujours l'angoisse de retrouver un nouveau massacre dans mes parcelles. - Cindy Simon, éleveuse à Bonnet

L’éleveuse sera indemnisée. "La brebis avait 3 ans et elle peut faire entre 6 et 7 ans de carrière à la ferme et ces pertes-là ne sont pas prises en compte. C'est contraignant (...) le matin j'ai toujours l'angoisse de retrouver un nouveau massacre dans mes parcelles".

Une enquête de l'Office français pour la biodiversité est en cours. Le rapport mentionne déjà "un grand canidé", le loup.