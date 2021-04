Meute de chiens en Dordogne : le propriétaire convoqué au tribunal fin avril

C'est une affaire qui fait beaucoup parler en Dordogne : la meute de chiens de chasse d'Azerat. Cette meute appartenant à Richard Mandral est dans le viseur de l'association One Voice depuis mars 2019. L'association avait alors publié une vidéo où on y voit des chiens attachés, entassés et affamés. Pour l'association, les chiens sont maltraités mais le préfet de la Dordogne a toujours assuré qu'il n'y avait jamais eu de mauvais traitements après plusieurs inspections des services vétérinaires. Le propriétaire des chiens a été mis en demeure pour faire baisser le nombre d'animaux. Aujourd'hui, la justice estime qu'il n'a pas été assez rapide. Richard Mandral est convoqué devant la justice fin avril.

Le propriétaire assure avoir réduit sa meute

Aujourd'hui, Richard Mandral dit avoir atteint l'objectif : "Il ne me reste qu'une quarantaine de chiens". Mis en demeure par le préfet de la Dordogne en septembre 2019, il devait faire baisser le nombre de chiens de chasse dans sa meute de 110 à 45 et payer des amendes par jours de retard. Selon la justice, il n'est pas allé assez vite. Mais Richard Mandral estime que ce n'était pas si simple : "Il fallait trouver des gens pour les placer mais personne n'en voulait !" Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 28 avril prochain.

Il n'est pas poursuivi pour mauvais traitements

Pour l'association de protection animale One Voice, ce renvoi en correctionnelle ne va pas assez loin. Selon elle, la justice doit également poursuivre Richard Mandral pour mauvais traitements et actes de cruauté : "Ce monsieur doit être empêché de détenir des chiens car dans un an on va se retrouver avec des chiens qui se reproduisent !" L'association avait d'ailleurs portée plainte mais ne comprend pas pourquoi il n'est pas poursuivi pour ce motif. Depuis diffusion de sa vidéo dans l'élevage en mars 2019, One Voice estime toujours que les chiens sont maltraités. On y voyait des chiens entassés, des animaux logés dans des conditions très difficiles, dans des cages à lapins. Selon l'association, certains chiens mangeaient même des morceaux de cadavres de leurs congénères. Or, les services vétérinaires et la préfecture n'ont jamais constaté de mauvais traitement particulier.