La procureure de la République de Périgueux confirme ce mercredi après-midi que le charentais découverte mort dans un bois de Dordogne a été victime d'un meurtre. Le corps de Teddy Ledoux, 28 ans, avait été découvert par un chasseur. Deux hommes et une femme sont mis en examen.

Cadavre dans un bois en Dordogne : Teddy, 28 ans, aurait été séquestré et abattu d'une balle dans la nuque

La thèse de l'homicide est confirmée dans l'affaire du cadavre découvert dimanche dernier dans un bois de Dordogne, à Bussière-Badil en Dordogne. La procureure de la République de Périgueux précise l'identité de la victime dans un communiqué ce mercredi après-midi. Il s'agit d' un jeune homme âgé de 28 ans, Teddy Ledoux, originaire de la commune de Montbron en Charente. Toujours selon la procureure, la victime a reçu une balle dans la nuque et a subi des violences. D'après les constatations réalisées sur les lieux "il [a] été tenté de dissimuler le corps par des branchages et d’y mettre le feu" dans cette forêt limitrophe de la Charente et de la Dordogne au le lieu-dit Le Tartou.

Les trois personnes placées en garde à vue à la gendarmerie de la Rochefoucauld en Charente, deux hommes dont le principal suspect et une jeune femme ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration, assassinat et omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne.

Le mobile du crime n'est pas identifié mais l'avocat du principal suspect indique que la victime"est une connaissance de proximité. Ils sont tous les deux de Montbron. C'est une petite commune, les gens se connaissent de près ou de loin, surtout qu'ils ont à peu près le même âge et un entourage social commun". La procureure de la République de Périgueux confirme que les trois personnes et la victime se connaissaient.

Parmi les pistes envisagées par les enquêteurs pour le mobile du meurtre, il y a celle d'un éventuel différend amoureux entre le principal suspect et la victime à propos de la jeune femme interpellée.

Le Parquet de Périgueux a demandé la mise en examen et le placement en détention provisoire des deux hommes soupçonnés d'être les auteurs de l'enlèvement, de la séquestration et de l'assassinat de Teddy Ledoux. Pour la jeune femme, soupçonnée de ne pas être intervenue pour empêcher le crime, la procureure de la République de Périgueux demande le placement sous contrôle judiciaire. Ces trois suspects sont âgés de 23 à 31 ans.