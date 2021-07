Meurtre à Mayenne : les deux accusés condamnés à 16 et 22 ans de prison ferme

Un homme et une femme ont été condamnés ce mercredi à 16 et 22 ans de prison ferme par la cour d'assises de la Mayenne pour avoir tué un homme le 19 mai 2018 à Mayenne. La peine est plus lourde pour la femme qui était dans le box des accusés : elle a été décrite comme la tête pensante du meurtre.

Ces trois jours de procès devant la cour d'assises de la Mayenne auront été éprouvants aussi bien pour les parties civiles, que pour les avocats de la défense qui ont eu à gérer deux accusés, au profil pour le moins atypique. La femme de 44 ans dans le box des accusés est passée régulièrement du rire aux larmes, tandis que l'autre accusé s'est très peu exprimé ou d'une manière peu audible à cause de son retard mental. Ils ont été condamnés ce mercredi 7 juillet à 22 ans de prison ferme dont deux tiers assortis d'une période de sûreté, pour elle, et 16 ans de réclusion criminelle, pour lui, pour avoir tué un troisième individu le 19 mai 2018 à Mayenne.

La cour a donc ordonné une peine plus lourde pour la femme, décrite au cours de ce procès comme la tête pensante du meurtre de cet homme de 47 ans. Les sanctions annoncées ont globalement suivi les réquisitions de l'avocate générale : elle avait requis quelques heures plus tôt dans la journée 16 ans de prison ferme contre lui et 21 ans contre elle, dont deux tiers assortis d'une période de sûreté.

Des questions sans réponse pour les proches de la victime

Lors de cette dernière journée de procès, les parties civiles ont tenté en vain de réclamer la vérité aux accusés. Ces trois jours de procès n'auront pas permis de déterminer un mobile clair : pourquoi cet homme de 47 ans a-t-il été tué ce samedi 19 mai 2018 ? Est-ce parce qu'il aurait insulté la femme accusée ou abusé d'elle, comme elle l'affirme ? Est-ce pour une histoire d'argent que la victime aurait refusé de donner à l'accusée ? "S’il vous plaît dites-nous la vérité, c’est peut-être la seule chose qui pourra nous apaiser", a demandé une des sœurs de la victime aux accusés, sans avoir de réponse.

Les deux accusés n'ont pas réussi à justifier leur acte pendant ce procès. Pourquoi s'être acharné avec autant de violence sur la victime ? Pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'appeler les secours ? La femme accusée s'est retranchée derrière son état d'ivresse ce soir-là et une drogue que l'autre accusé aurait mis dans sa bière : elle a des trous de mémoire et ne sait plus ce qui s'est passé. L'autre accusé affirme que c'est elle qui lui a demandé de "finir" la victime. Il est amoureux d'elle et aurait obéi à ses injonctions. Certains avocats de la partie civile décrivent la victime comme un obstacle dont la femme accusée aurait voulu se débarrasser.

A défaut d'avoir pu déterminer un mobile, le procès aura permis de mettre en avant le rôle de l'alcool dans ce meurtre. Les deux accusés, comme la victime, étaient dans un état d'ivresse très avancé le samedi 19 mai 2018 : 0,95 gramme d'alcool par litre de sang pour l'accusé et 1,02 gramme d'alcool pour elle.

Un meurtre d'une extrême violence

Le procès aura également mis en lumière la violence des coups reçus par la victime ce samedi 19 mai 2018. Les médecins légistes ont dénombré 35 coups de couteau sur son corps, mais la victime a également reçu sur le visage des coups de béquille de la part de la femme accusée.

Ce sont des coups au thorax et à l'abdomen qui lui ont été fatals : son poumon droit a notamment été transpercé à cinq reprises, ce qui a provoqué son décès. Ces blessures ont déclenché une détresse respiratoire. La victoire a dû suffoquer, s'étouffer. Mais sa souffrance n'a pas fait réagir les deux accusés. Pis encore, les coups ont continué de pleuvoir. L'autre accusé lui a asséné plus de deux coups de couteau à la gorge. Lorsque les secours ont découvert le corps, la victime avait une plaie béante au niveau du cou, à tel point que l'intérieur de la bouche était visible. Pour l'avocate générale, l'intention de tuer ne fait aucun doute dans ce meurtre. "Comment expliquer ces coups si on n'a pas la volonté d'en finir" avec la victime, a-t-elle lancé à la cour lors de son réquisitoire.

A aucun moment dans ce procès, les accusés n'ont montré d'empathie à l'égard de la victime ou de ses proches présents dans la salle d'audience. Avant l'annonce du verdict, ils leur ont toutefois demandé pardon. "J'ai pas voulu faire ce drame-là", a affirmé la femme de 44 ans en s'adressant aux bancs des parties civiles.