Des fumigènes, des mégaphones mais surtout des t-shirt et des pancartes à l'effigie d'Adrien Perez ce matin devant le tribunal de Grenoble. Génération Identitaire, un groupe d'extrême droite, est venu "réclamer une justice exemplaire pour la racaille", au nom du jeune homme. L'action a profondément affecté la famille qui a réagi en fin d'après midi ce dimanche par la voix de son avocat. Adrien Perez a été mortellement poignardé le 29 juillet dernier à Meylan à la sortie d'une boîte de nuit. Deux frères, Younes et Yanis E.H ont été mis en examen, l'un pour meurtre, l'autre pour tentative de meurtre.

Une action éclair

L'action n'a duré qu'une dizaine de minutes sur les marches du palais de justice de Grenoble où une centaine de militants identitaires français et étrangers étaient présents. Ils tenaient notamment une banderole " Justice pour Adrien". Certains ont pris la parole, déclarant "Adrien est le symbole de notre jeunesse, à la fois héroïque et martyre", et réclamant de la fermeté contre "cette racaille dès qu'elle touche à l'un des nôtres" .

"Nous sommes cette jeunesse qui ne baisse plus les yeux, qui relève la tête et qui affronte la racaille que tout le monde déteste mais à qui personne ne s’en prend, par peur ou par lâcheté."#JusticePourAdrienpic.twitter.com/MHXlwT797v — Romain Espino (@RomainEspino) August 11, 2018

Des propos repris immédiatement sur les publications du mouvement sur les réseaux sociaux, images des pancartes et des t-shirt à l'effigie d'Adrien Perez, à l'appui. Une opération à l'opposé des souhaits de la famille du jeune homme. _"_La famille était extrêmement choquée. Elle n'a pas voulu la moindre récupération politique " a rappelé Maître Denis Dreyfus, l'avocat de la famille.

"Il ne faudrait pas que le beau visage d'Adrien deviennent, pour certains, l'étendard de la haine"

_"_Il ne faudrait pas que le beau visage d'Adrien devienne, pour certains, l'étendard de la haine et l'étendard réducteur d'une vision qui n'est pas celle de cette famille" a-t-il ajouté. Un visage dont les militants de Génération Identitaire étaient vêtus puisqu'ils portaient des t-shirt où apparaissait Adrien Pérez sur un fond blanc. Le groupe d'extrême droite, connu pour son militantisme numérique a immédiatement fait circuler le visage d'Adrien Perez sur les réseaux sociaux, notamment via des photos et des vidéos sur Twitter.

Les réseaux sociaux véhiculent parfois tous les venins sève de haines et de divisions - Maître Denis Dreyfus, avocat de la famille d'Adrien Pérez

"Les réseaux sociaux ont du bon parfois" reconnaît Maître Denis Dreyfus, "mais ils véhiculent aussi parfois, tous les venins , sève de haines de divisions dans une problématique où devrait primer la sérénité, l'intelligence, la réflexion."

L'avocat, qui s'exprimait au nom de la famille d'Adrien Perez a également regretté le manque d'unité des responsables politiques qui préfèrent "s'écharper autour de la mort d'un garçon sans forcément rechercher les causes, ni se remettre en question"