Procès du meurtre d'Avanton : un accusé indéchiffrable

Le procès du meurtre d'Avanton s'est ouvert ce mercredi aux Assises de la Vienne. Le 9 juin 2014, un homme tuait sa femme de plusieurs coups de couteaux en partie devant l'une de ses petites filles. Pour cette première journée, les juges ont essayé de cerner la personnalité de l'accusé.

Il n'est pas simple de savoir qui se cache derrière cet employé de banque réputé brillant. Un homme froid, distant et très posé dans ses réponses. Il n'élude rien, aucune question sur sa vie, sur son couple, sur ses parents. Un ton sans émotion et un personnage attaché au sens des mots. «On vous dit manipulateur» l'interpelle la présidente. «Pas manipulateur, répond il, il n'y a pas de vices dans ma démarche mais en revanche je suis un très bon négociateur».

L'accusé décrit sans retenue sa vie d'enfant, d'ado et de jeune adulte. Il évoque une relation fusionnelle avec sa mère. Il est beaucoup moins tendre avec son père qui est parti après un divorce. «Ce n'est qu'un nom, mon vrai père c'est le compagnon de ma mère». Même franc parler quand il parle de Marine la mère de ses enfants qu'il est accusé d'avoir tuée d'une trentaine de coups de couteaux.

En couple jeune

"Notre relation débute au lycée en terminale" raconte-t-il. Pas un coup de foudre mais des sentiments qui sont ensuite devenus très forts. Ils emménagent ensemble un an plus tard. De Marine, il reconnait ses qualités de compagne, de maman, parle aussi de sa jalousie.

Un couple fragile

Des déclarations dites d'un ton uni, sans reproches quand il explique à la cour que Marine l'avait mis, début 2012, devant le fait accompli lorsqu'elle annonce être enceinte de leur 2e fille. "Ça m'a gêné mais j'ai accepté".

Pas gêné en revanche de raconter les difficultés de son couple, leur séparation au printemps 2013, puis leur retrouvaille sous le même toit deux mois avant le drame. «Une erreur car ce n'était pas pour elle» dira-t-il (il en aimait une autre)« mais pour ses deux filles ». Une séparation à l'inverse très mal vécue par la victime. «Elle était perdue» explique son beau frère. "En colère aussi contre son concubin car selon une de ses proches elle avait appris que son conjoint le trompait". Pourtant, elle accepte de retourner avec lui «parce qu'elle l'aimait» selon une amie de la victime. Mais lui visiblement non : il était malheureux, rapporte sa soeur. Et le réconfort, il ira le chercher ailleurs. A la veille même du drame il a une aventure avec une cliente de la banque.

Une émotion quasi absente

Ce qui ressort aussi de cette journée, c'est l'absence manifeste de violence dans le passé de l'accusé sauf une fois, une scène décrite, par l'ex beau frère mais qui n'a guère convaincu la cour. En tout cas, rien qui laisse entrevoir un tel drame.

Bref le jury a face à lui un jeune homme indéchiffrable tellement loin du meurtrier assis dans le box. Un homme qui n'a montré aujourd'hui que de très rares moments de faiblesse. Lorsque la présidente décrit le meurtre et plus tard lorsqu'elle dévoile sur grand écran la photographie de Marine, souriante et assise ds une voiture.

Le procès se poursuivra demain jeudi avec l'examen des faits. Verdict vendredi en fin de journée.

A lire aussi : le rappel des faits et également l'analyse d'un pédopsychiatre.