Meutre de la petite Sarah en 2020 sur l'île Piot, un féminicite par procuration selon Maître Geiger

À l'époque des faits, il n'avait pas fallu très longtemps aux policiers pour concentrer leur enquête sur ce ressortissant espagnol. Un homme de 36 ans, décrit comme un père aimant et attentionné, mais déjà connu de la justice pour ses excès de violence. C'est donc son procès qui s'est ouvert ce lundi devant les jurés des Assises d'Avignon. Après une matinée consacrée à l'examen de sa personnalité, c'est son propre père (qui s'est constitué partie civile) qui a raconté la dépendance de son fils à l'alcool. « Sa seule préoccupation », affirme-t-il, avant de rajouter qu'il "pouvait boire jusqu'à 30 ou 40 canettes de bière par jour ». Quelques minutes plus tard, lors de l'audition de la tante de Sarah, c'est le portrait d'un homme qui exerçait sur son ex-compagne une véritable pression psychologique qui s'est dessiné.

Un féminicide par procuration

Deux témoins qui ont affirmé que s'en prendre à sa fille était sans aucun doute pour l'accusé la façon la plus cruelle de s'en prendre à son ex-femme qui refusait de reprendre une vie commune. Hasard du calendrier, Maître Marc Geiger, avocat des parties civiles, rappelle d'ailleurs que l'Espagne vient de se doter d'une nouvelle loi condamnant les « féminicides par commandites », autrement dit "le fait de faire souffrir encore plus la femme en supprimant une personne qu'elle aime plus que tout, et notamment un enfant".

Y a t-il eu préméditation ?

Mais la vraie question qui se pose désormais est celle de la préméditation. Si elle ne fait aucun doute pour le patron de la police judiciaire d'Avignon, appelé à la barre, c'est sur ce point précis que vont une nouvelle fois se concentrer les débats mardi. Au cœur de toutes les attentions, une cordelette qui a servi à entraver les mains et les chevilles de Sarah. Sergio Gil Gonzales l'avait-il en sa possession pour permettre à sa fille de jouer à la corde à sauter, comme il l'a initialement déclaré aux enquêteurs ou avait-il l'idée de s'en servir pour attacher sa fille « comme un rôti avant de la pousser dans le Rhône " d'après les termes de l'avocat général ? Autre interrogation, cette phrase troublante que l'accusé aurait prononcé quelques heures avant le drame. Il aurait en effet demandé à sa fille de refaire un bisou à sa mère avant de l'emmener avec lui. "On ne sait jamais s'il y a une bombe dans le bus". Une notion de préméditation qui ne changera rien à la peine encourue si elle est retenue. Poursuivi pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans », l'accusé risque la réclusion à perpétuité. Le procès se poursuit mardi avec l'audition des médecins légistes et la mère de Sarah. Le verdict est attendu pour mercredi.