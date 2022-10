Meutre de Lola : un hommage est rendu à la jeune fille ce vendredi à Fouquereuil

Une semaine après le meurtre de Lola, un hommage est rendu ce vendredi à la jeune collégienne de 12 ans à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais, où les parents ont trouvé refuge. Un temps de recueillement, de soutien à ses proches, à sa famille qui a été organisé avec l'accord des parents. Il doit débuter à 17h30.

Sans attendre le début de l'hommage, plusieurs dizaines de personnes sont venues écrire un message de soutien à l'entrée du foyer communal, où un livre de condoléances est également mis à disposition.

Une file s'est formée devant le foyer communal de Fouquereuil. De nombreuses personnes viennent rendre hommage à Lola, tuée à Paris il y a une semaine © Radio France - Anne-*Lyvia Tollinchi

Les parents appellent à la dignité et au respect

Les parents de Lola demandent que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", lors des manifestations et sur Internet, a indiqué leur avocate dans un communiqué.

Il ont appellé jeudi à la dignité et au respect avant les obsèques de leur fille en début de semaine prochaine. "Dans l'effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques", écrivent les parents de la jeune fille dans un communiqué relayé par la maire de Lillers

"Le soutien de la population est une aide précieuse"

"Le soutien de toute une population est une aide précieuse pour surmonter cette douloureuse épreuve. Mais nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien" le fassent "sans écharpes officielles ou signe particulier d'appartenance à un organisme politique", ont-ils ajouté.

La famille de Lola a "d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation", a déclaré de son côté Emmanuel Macron ce vendredi en marge d'un Conseil européen à Bruxelles. Le président de la République a dénoncé l'atrocité du meurtre de Lola.

Les obsèques de Lola sont prévues lundi à 14H30 à Lillers, ville d'origine de sa mère. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera présent.